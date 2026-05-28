Más de 4.000 estudiantes de un centenar de centros educativos vascos han participado en el programa 'Educar en Justicia'

Balance del p`rograma Educar el Justicia - EUROPA PRESS

BILBAO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 4.000 estudiantes de un centenar de centros educativos vascos han podido conocer durante este curso el funcionamiento de la justicia a través del programa 'Educar en Justicia', iniciativa promovida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con la coordinación del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco y el apoyo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

El programa acerca la justicia a la juventud con incidencia en temas especialmente relevantes como el uso de redes sociales, el acoso escolar, el sexting, el consumo de sustancias, entre otros, con el fin de lograr su prevención y que los propios jóvenes pueden hacer de "cortafuegos" frente a "lacras". También puede ser "el embrión" de futuros juristas.

Además de los más de 4.000 escolares de cerca de un centenar de centros educativos, 21 profesionales de la Judicatura y la Fiscalía han participado este curso 2025-2026 en el programa 'Educar en Justicia'. El objetivo de esta iniciativa, impulsada por el CGPJ, junto con Gobierno Vasco y el TSJPV, es acercar la justicia y su funcionamiento al alumnado de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Coincidiendo con el final del curso, el Palacio de Justicia de Bilbao ha acogido este jueves la visita de 24 alumnas y alumnos de 4º de la ESO del colegio Ikasbide de Bilbao, en la última sesión de este programa por este año académico.

Los y las estudiantes han asistido a varias vistas orales por delitos leves, la mayoría hurtos o pequeñas estafas, para saber de primera mano cómo funciona un juicio. Posteriormente, las y los jóvenes han mantenido un encuentro con la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, y el magistrado Emilio Lamo de Espinosa, coordinador del programa en Euskadi.

LA JUSTICIA, PILAR DE LA DEMOCRACIA

En la rueda de prensa posterior, San José ha trasladado su apuesta por el programa 'Educar en Justicia', que ya impulsó en su anterior etapa como consejera en el curso 2019-2020, y ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas, ya que "la justicia es un pilar fundamental de la democracia y un derecho básico compartido por toda la sociedad, también por las personas jóvenes".

Por ello, ha considerado prioritario que toda la ciudadanía, pero especialmente los jóvenes, que van a ser los ciudadanos del futuro, conozcan su funcionamiento. En este sentido, la consejera ha insistido en la necesidad de esforzarse en formar a los jóvenes "para que desarrollen un espíritu crítico, sean conocedores de sus derechos y deberes y puedan estar comprometidos en la defensa de los valores democráticos".

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha recordado que este programa trata de integrar la justicia en la educación y que el alumnado observe cómo funcionan los tribunales cuando celebran un juicio, ya que, en su opinión, es la "mejor demostración de la importancia de la publicidad y de la transparencia en el ejercicio del poder democrático de decidir".

Iñaki Subijana ha añadido que 'Educar en Justicia' ayuda a que la juventud conozca la relevancia del "valor justicia" en las sociedades democráticas y reflexione sobre la aportación de la judicatura en dotar de contenido al principio de igualdad ante la ley.

Finalmente, el magistrado Emilio Lamo de Espinosa ha incidido en la importancia de este programa para que jueces y juezas se acerquen también a los y las adolescentes, conozcan de primera mano sus intereses y les muestren que ellos y ellas pueden hacer frente a todos esos comportamientos y abusos de los que pueden ser víctimas si conocen los riesgos que implican.

En su opinión, se trata de enseñarles, en definitiva, a "ser cortafuegos" frente a lacras como la violencia de género y el acoso para conseguir acabar con ellas.

La justicia como derecho 'Educar en Justicia' se inició en Euskadi en el curso 2019-2020, cuando María Jesús San José consejera de Justicia. Desde entonces, el programa ha contado con la participación de cerca de 300 centros educativos y 15.000 estudiantes de Euskadi. Además, alrededor de una veintena de profesionales de la carrera judicial colabora habitualmente de manera voluntaria, tanto en euskera como en castellano.

La iniciativa se estructura en tres sesiones: en la primera, el juez o la jueza mantiene una charla con el alumnado; en la segunda, los y las estudiantes asisten a un juicio (una vista oral) en los palacios de Justicia de Bilbao, Barakaldo, Durango, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz; y en la tercera sesión, realizan un juicio teatralizado.

Debido a las últimas reformas legislativas esta última acción no se ha podido realizar este curso, aunque se prevé recuperarlas el que viene. El programa pretende que el alumnado adquiera un conocimiento práctico del funcionamiento del sistema judicial, explicando los distintos órdenes jurisdiccionales -Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social-, el desarrollo de un proceso penal y el papel de cada una de las partes.

Además, se abordan cuestiones especialmente relevantes para la juventud, como el acoso escolar, el uso de las redes sociales y el respeto a la privacidad. En ese sentido, se tratan temas como el intercambio de imágenes íntimas, la violencia de género, el consumo de drogas y la responsabilidad penal de las personas menores.