Más de un centenar de golfistas se inscriben en el V Bizkaia PGAe Open de golf y se espera superar los 140

Presentación del V Bizkaia PGAe Open de golf - PGAE

BILBAO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de golfistas han formalizado ya su inscripción para el V Bizkaia PGAe Open de golf, puntuable para el III TUMI Sport Golf Tour y que se disputará del 19 al 21 de junio en Meaztegi Golf de La Arboleda, y se espera que la cifra final supere los 140.

El campo público de Meaztegi de La Arboleda, en Trapagaran, ha acogido este miércoles el acto de presentación de esta competición deportiva, promovida por la Diputación de Bizkaia, Meaztegi Golf y la Asociación de Profesionales de Golf (PGA).

En el acto han participado el diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Carlos Alzaga, el presidente de PGAe, Ander Martínez, el presidente de la Federación Vasca de Golf, Javier Saiz, la responsable de comunicación de la Fundación dalecandELA, Isabel Lafita, y director gerente de Meaztegi Golf, Carlos Roca.

Este torneo, surgido en 2022, está promovido desde su nacimiento por la Diputación Foral de Bizkaia y la Asociación de Profesionales de Golf (PGAe) y, pese a su juventud, está considerado "el Grande del circuito nacional por el alto nivel de participantes, su dotación económica y una organización que año tras año se vuelca en dar facilidades y acompañar a los y las profesionales que participan", según ha destacado los organizadores.

Más de un centenar de golfistas han formalizado ya su inscripción para este V Bizkaia PGAe Open y se espera que la cifra final supere los 140. Entre los inscritos sobresale un año más la presencia de José María Olazábal, ganador de dos Masters de Augusta, 23 títulos del European Tour, 4 del PGA Tour y 4 ediciones de la Ryder Cup, torneo en el que ha sido capitán el equipo europeo.

Destaca también la partipación de otros ganadores de pruebas del European Tour como Álvaro Quirós, Santiago Luna, José Manuel Lara y Carlos José Suneson. Otros jugadores importantes que estarán en Meaztegi son Carlos Balmaseda, Luis Claverie, Xavier Guzmán o José Manuel Ruiz.

Entre los golfistas vascos que han confirmado su participación figuran, entre otros muchos, Jesús María Arruti (ganador de numerosos campeonatos de la PGA y otros torneos de circuitos nacionales), Javier Sáinz (campeón de España profesional en 2024 y subcampeón tras un play off de desempate en 2025) y Borja Martín (ganador del Bizkaia PGAe Open en 2023).

Además del torneo professional, el V Bizkaia PGAe Open incluye otras actividades como un Torneo Pro-Am, uno de los grandes atractivos de la semana, con la presencia de jugadores profesionales y amateurs que comparten equipo y disfrutan de una jornada de deporte y convivencia, sin olvidar el fin solidario que acompaña a esta competición festiva.

En ese sentido, desde la organización han recordado que, un año más, los fondos que se recauden durante la disputa de este torneo Pro-Am se destinarán a la Fundación DalecandELA, asociación de apoyo a los enfermos de ELA y a la investigación de esta enfermedad.

Además, el domingo, 21, coincidiendo con la jornada final de la competición, se celebrará una nueva edición del Pro-Am infantil, organizado en colaboración con la fundación Jon Rahm 4 Kids, que contará con la participación de todas las escuelas de golf de Euskadi, además de equipos procedentes de Cantabria y Castilla-León y, como novedad de este año, también participarán niños y niñas de dos escuelas francesas de golf.