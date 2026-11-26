Decenas de jóvenes se concentran e increpan al candidato del PP de Gipuzkoa al Congreso,Jon Echeverría, en la campus de la Universidad del País Vasco,EHU, en San Sebastián - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de jóvenes han insultado e increpado al candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa, Jon Echeverría, cuando participaba en un acto de campaña celebrado en la plaza de Oñati, en la Universidad del País Vasco, EHU, de San Sebastián.

A las 11.00 horas, estaba previsto el mitin de Echeverría, que estaba acompañado por el vicepresidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Antonio Landáburu, cuando se han concentrado decenas de jóvenes, que han llamado "fascistas" a los representantes del PP, a los que también han gritado 'Alde hemendik' (Fuera de aquí).

Además, se han dirigido a los ertzainas que custodiaban el acto, con un cordón policial, para decirles que "vergüenza" les daría "ser policía". En la fachada de la facultad de arquitectura, han colgado una pancarta contra la privatización, con la cara de Jon Echeverría y las siglas del PP tachadas.