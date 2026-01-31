'Maspalomas' elegida mejor película de la 42 edición del Festival del Cine Vasco, Zinemastea

Archivo - Los actores Nagore Aramburu (c), José Ramón Soroiz (4d) y Kandido Uranga (3d) y los directores José Mari Goenaga (2d) y, Aitor Arregi (1d), posan durante la presentación de la película ‘Maspalomas’, en la 73ª edición del Festival de Cine de S - Unanue - Europa Press - Archivo

VITORIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

'Maspalomas', dirigida por José María Goenaga y Aitor Arregi, parte de 'Los Moriarti', ha sido elegida mejor película en la 42 edición de Zinemastea, el Festival del Cine Vasco organizado anualmente por Fundación Vital.

El filme se ha hecho con los premios a la mejor película, mejor dirección y mejor interpretación protagonista. La cinta irá ahora a los Goya, con nueve nominaciones.

Mientras, el público, con sus votaciones diarias, ha designado como mejor película a 'Jone, batzuetan', de la directora Sara Fantova. Además, Fundación Vital ha hecho entrega del premio 'Gutako bat' al actor Miguel Garcés, por su aportación al cine vasco.

Los premios se han entregado en Arkabia de Vitoria, en la gala de clausura, junto al galardón de la Semana del Documental Vasco, desarrollada en octubre de 2025 y que recayó en 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine', dirigido por Gaizka Urresti.

Según los organizadores, Zinemastea "ha superado, de nuevo, las expectativas", con un nuevo emplazamiento en Arkabia, y más de 2.600 espectadores "entregados al cine vasco".

Esta 42 edición ha contado con diez películas "de una extraordinaria calidad" en las que han tomado parte "algunos de las y los mejores profesionales de Euskadi".

"Su trayectoria a lo largo de estas más de cuatro décadas largas es testigo de la evolución del sector, que se ha diversificado y ganado presencia sin renunciar a una identidad propia, reconocible y profundamente ligada a nuestro contexto cultural y social", han afirmado.

A su juicio, la cita de este año ha sido "fiel reflejo del buen momento que vive" el cine vasco, "desde la interpretación, la dirección y la producción hasta el guion y los equipos técnicos".

El festival ha contado con seis categorías oficiales: mejor película, mejor dirección, mejor guion, mejor interpretación principal, mejor interpretación de reparto y, como novedad, mejor banda sonora original.

PALMARÉS

El jurado encargado de otorgar los premios ha estado compuesto por la actriz Sonia Almarcha; la periodista Cristina Delgado; la actriz y directora Eulalia Ramón; el director y guionista Javier Ruiz Caldera, y el actor Enrique Villén.

Como mejor película, han elegido a 'Maspalomas', "una película redonda", tanto su historia como su desarrollo, fotografía, montaje, música e las interpretaciones.

A su juicio, es "un filme arriesgado que habla sin pudor de un tema tan interesante e ignorado como la homosexualidad en la tercera edad, la libertad de vivirla y la opresión y marginalidad en determinados ambientes".

El galardón a mejor dirección ha recaído en José María Goenaga y Aitor Arregi, también por 'Maspalomas', por "una puesta en escena sofisticada sin dejar de ser explícita en secuencias arriesgadas". El jurado cree que ambos han sabido "manejar con maestría un pulso cinematográfico que evoluciona de lo festivo a lo dramático para acabar en lo emotivo con total naturalidad".

Alberto Vázquez y Francesc Xavier Manuel Ruiz han sido galardonados por mejor guión por 'Decorado', "un agudo y original retrato del ultra capitalismo, en una historia autoral que mezcla fantásticamente la crítica social, la crisis existencial, la salud mental y la alienación".

La mejor interpretación protagonista, se ha concedido ex aequo a José Ramón Soroiz, por 'Maspalomas' y a Olaia Aguayo, por 'Jone, batzuetan'. El jurado ha decidido entregar el premio a ambos para unir "en su contraste", la "gran trayectoria de un actor maduro que desarrolla un papel valiente, nada fácil, con muchas capas y seguramente inmejorable", con la de una actriz novel, "que con frescura y profundidad ilumina cada plano y defiende con naturalidad una historia sobre la iniciación y el paso a la madurez".

El premio a la mejor interpetación de reparto ha sido para Nagore Aramburu, por 'Los domingos'. A juicio del jurado, "su papel de madre superiora fría y tenaz, produce escalofríos con su engañosamente dulce mirada implacable".

El galardón a mejor banda sonora original se ha entregado a Aranzazu Calleja y Maite Arroitajauregi, por 'Gaua' al considerar que han logrado "una enigmática y magnífica música ancestral, oscura". Se trata, en su opinión, de "un folk de terror que, como un personaje más, incrementa el misterio y se mimetiza en cada escena". Calleja es también responsable la banda sonora de Maspalomas.

Las distinciones de la gala de clausura se han completado con el Premio del público a la mejor película, que ha recaído en 'Jone, batzuetan' de Sara Fantova. Por último, el Premio 'Gutako Bat', otorgado por Fundación Vital, lo ha recogido el actor Miguel Garcés, por su aportación al cine vasco.