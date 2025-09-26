'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, gana el Premio Sebastiane

Los directores José Mari Goenaga (i) y Aitor Arregi (d), (los “Moriarti”) posan durante la presentación de la película ‘Maspalomas’, en la 73ª edición del Festival de Cine de San Sebastián - Unanue - Europa Press

SAN SEBASTIÁN 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Maspalomas', película dirigida por Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, se ha alzado con el Premio Sebastiane que cada año otorga Gehitu, la asociación de gais, lesbianas, transexuales y bisexuales del País Vasco, dentro del Festival de San Sebastián.

El objetivo de este galardón, que cumple su vigésimo sexta edición, es premiar la película de cualquiera de las secciones del certamen que mejor refleje los valores o realidades de las personas LGBTIQA+.

La película 'Maspalomas', que compite en la Sección Oficial del certamen donostiarra, cuenta la historia de Vicente, un hombre de 76 años que, tras romper con su pareja, lleva en Maspalomas la vida que siempre ha deseado, pero un accidente inesperado lo obliga a regresar a San Sebastián y a reencontrarse con su hija, a la que abandonó hace años. Allí, instalado en una residencia, se ve empujado a volver al armario y a ocultar una parte de sí mismo que creía resuelta.

El jurado de esta 26ª edición del Premio Sebastiane, que ha estado integrado por Samantha Hudson, Jorge Muriel, Aritz Dendategi, Maria Fontan y Nicolás Subirán, ha decidido otorgar el reconocimiento a 'Maspalomas' al considerar que "obliga a mirar a los ojos a una generación condenada a la invisibilidad" y nos recuerda que "todos practicamos y somos sexo, pero no se nos puede reducir a nuestra sexualidad". En su fallo también afirman que el filme pone de manifiesto que "mantener los silencios no solo daña al que calla, sino a todos".

La entrega del Premio Sebastiane ha tenido lugar esta tarde en el Bidassoa Taproom del donostiarra barrio de Gros. Los directores de 'Maspalomas' y José Ramón Soroiz han recibido el galardón de manos de Samantha Hudson y Jorge Muriel.

Al acto han asistido además varios representantes políticos, entre ellos, el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, Jon Insausti e Iñigo García, delegados de Cultura, Euskera y Turismo, y de Diversidad, Inclusión y Medio Ambiente, respectivamente, del Consistorio de la capital guipuzcoana, y Goizane Álvarez, diputada de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Gehitu también otorga el Premio Sebastiane Latino, que este año ha recaído en la película 'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes. Samantha Hudson hará entrega esta misma noche del premio al director, durante la clausura de la sección Horizontes Latinos, que tendrá lugar a las 22.45 horas en el Kursaal.