La Matinée de Miramon de Euskadiko Orkestra homenajea este sábado a la trompa de la mano de El Sonido del Silencio

SAN SEBASTIÁN 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sexta cita de la Temporada de las Matinées de Miramon, el ciclo de música de cámara de Euskadiko Orkestra, homenajeará a la trompa este próximo sábado, en la sede de la orquesta en San Sebastián, de la mano de la agrupación El Sonido del Silencio.

Nueve de sus diez intérpretes son miembros de Euskadiko Orkestra: Xabier de Felipe (violín), Anne-Marie Harmat (violín), Maite Abasolo (viola), Beatriz Linares (violonchelo), Óscar Diago (oboe), Anne Charlotte Lacroix (fagot), Marcos Cruz Pardeiro (trompa), Adrián García Carballo (trompa) y Marianne Tauzin (trompa). Joana Otxoa de Alaiza al piano completa el grupo.

Según han explicado desde la orquesta, esta Matinée rinde homenaje a la trompa, destacando su papel protagonista en el repertorio camerístico de Ludwig Van Beethoven. "Aunque el célebre compositor alemán no compuso una gran cantidad de obras específicamente para este instrumento, demostró un notable interés por sus posibilidades expresivas, especialmente en una época en la que la trompa estaba en plena evolución, tanto técnica como musicalmente", han señalado.

El programa incluye tres obras que permiten explorar diferentes maneras de interacción de la trompa con otros instrumentos. Primero se escuchará la 'Sonata para trompa y piano', escrita en 1800 para Giovanni Punto. Después vendrá el 'Quinteto para vientos', poco común en los escenarios. Por último, la agrupación interpretará el 'Sexteto para dos trompas y cuerdas'.