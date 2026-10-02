Matute dice que queda la movilización si "la derecha vasca, catalana y española en comandita" impiden los decretos

El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados - Marta Fernández - Europa Press

BILBAO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha afirmado que si este viernes "la derecha vasca, la derecha catalana y la derecha española en comandita" impiden que se aprueben los dos decretos de vivienda en la Cámara baja, quedará "la movilización".

Entrevistado en el programa La Hora de TVE, Matute ha asegurado que su formación no está "en la pantalla" de elecciones generales, cuya convocatoria "corresponde únicamente a Sánchez, y él será el que lo tenga que decir".

"Nuestra pantalla hoy es intentar hacer del Congreso de los Diputados una herramienta útil al servicio de las necesidades de la gente, fundamentalmente de los sectores vulnerables de las clases populares, de la clase trabajadora. Ese es nuestro objetivo", ha destacado.

A partir de ahí, ha advertido que, "si como han hecho en otras ocasiones, la derecha vasca, la derecha catalana y la derecha española en comandita impiden" que salgan adelante los decretos, "está la movilización". "Desde luego, está nuestro compromiso, el compromiso de las mujeres y hombres de EH Bildu, de seguir peleando esto día a día y hasta que lo consigamos", ha añadido.

Para Oskar Matute, es una "satisfacción ver que las calles se han levantado, que han despertado". "Esa movilización no va a parar. Y esa movilización ya ha conseguido algo muy importante, con independencia de lo que hoy salga en estas votaciones e incluso de lo que eso pueda deparar en términos de adelanto electoral o no, y es ganar el sentido común", ha manifestado.

El dirigente de EH Bildu cree que "las calles han construido el tablero de juego en torno a un sentido común, que es que todo el mundo tiene derecho disponer de una vivienda digna y adecuada".