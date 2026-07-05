Máximas de hasta 40 grados y rachas fuertes de viento noreste por la tarde este lunes en Euskadi

Archivo - Un termómetro en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi una jornada con una nueva subida de las máximas, que serán 4 o 5 ºC más altas en general, subiendo acusadamente en puntos de la vertiente cantábrica.

Las horas diurnas serán muy calurosas, con las máximas entre los 35 y los 40 ºC, y las temperaturas mínimas también subirán y serán muy suaves, rondando los 20 ºC en puntos de la mitad norte, sobre todo en la costa.

El cielo seguirá poco nuboso o despejado, salvo por algunas nubes de evolución a partir de la tarde en el interior. Viento del noreste por la tarde, con rachas fuertes.