Máximas calurosas, de hasta 35 grados en el sur, y posibilidad de calima este sábado en Euskadi

Archivo - Calor en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi una jornada de calor, especialmente en el sur. El cielo no estará limpio, ya que habrá nubosidad media y alto y aumentará la sensación de bochorno.

Por la tarde también se desarrollarán algunas nubes de evolución y podría entrar algo de calima. El viento por la mañana será flojo y variable, fijándose del nordeste por la tarde y siendo un poco racheado. Las temperaturas máximas en la vertiente cantábrica bajarán, mientras que en el interior se mantendrán sin grandes cambios, por lo que estarán por encima de los 35 ºC.