La mayoría sindical acepta la oferta de Tubacex del nuevo convenio con subidas por encima del IPC y garantía de empleo

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BILBAO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La mayoría sindical, conformada por ELA, CCOO y Stat, del comité intercentros de Tubacex -plantas TTI de Laudio y Acería de Álava en Amurrio- han dado el visto bueno a la propuesta presentada por la empresa para el nuevo convenio que tendrá vigencia desde 2025 a 2029 y recoge subidas por encima del IPC. Por su parte, LAB ha rechazado la oferta, según han informado fuentes de CCOO a Europa Press y de ELA.

El convenio afecta a una plantilla de 600 trabajadores y los sindicatos firmantes son ELA (5 representantes en el comité intercentros), Stat (4) y CCOO (1).

La propia empresa Tubacex ha confirmado en un comunicado el acuerdo alcanzado, con el que se cierra un proceso de negociación iniciado en diciembre de 2024 y que permite "establecer un marco de relaciones laborales estable para los próximos ejercicios".

Tubacex ha destacado que, con este acuerdo, busca dotarse de un entorno de "mayor normalidad operativa y previsibilidad" en la gestión, en un periodo en el que "la estabilidad resulta un factor relevante para la planificación industrial". En este sentido, ha subrayado que el marco pactado aporta "estabilidad laboral y operativa".

Este viernes se celebraba una nueva reunión para negociar el convenio colectivo y los sindicatos debían dar una respuesta a la oferta de la compañía, que había adelantado que era su última propuesta.

La anterior reunión había sido el pasado martes y en ese encuentro, Tubacex les trasladó la difícil coyuntura que se está viviendo como consecuencia de los aranceles y de la guerra de Irán, sin descartar la posibilidad de tener que recurrir a un ERTE, una opción que no ha planteado en la reunión de este viernes, día en el que ha presentado sus resultados del primer trimestre, en el que ha ganado 1,3 millones, un 84% menos debido a ese escenario complicado.

En la reunión, ELA, CCOO y Stat han trasladado a la empresa que aceptan su oferta, mientras que LAB la ha rechazado, por lo que, a partir de ahora, se elaborará el texto para el convenio colectivo.

SUBIDAS POR ENCMA DEL IPC

Por su parte, ELA ha valorado "positivamente" este acuerdo porque incluye subidas salariales vinculadas y por encima del IPC. Con el acuerdo, se obtiene una paga de 2.000 euros y se actualizan los salarios.

En concreto, para 2025 se prevé un incremento del IPC+1,75%, lo que sería un incremento total del 4,65% y para el resto de años del IPC+0,5%. Los quinquenios se pagarán el primer día del semestre en el que se cumple y se elimina el periodo de pago de dicho nivel 0 (6 meses) para nuevas incorporaciones.

En concreto, ELA ha destacado también que se aborda el futuro "con garantías, gracias al compromiso de mantenimiento de los 603 trabajadores de plantilla, la aplicación del contrato relevo con fijeza y un plan de inversiones focalizado en estas plantas con garantía de carga de trabajo".

Además de ello, ha apuntado que se avanza en temas sociales, dando un impulso a la euskaldunización de la plantilla y ciertas mejoras en conciliación.

En cuanto al empleo, se acuerda el contrato de relevo para los años 2025-2029, con fijeza para los relevistas, así como el compromiso de mantener una plantilla de 603 personas. En relación a la conciliación, se reservará el puesto de trabajo ante una excedencia por guarda legal de menores durante dos años.

Entre las cláusulas sociales, ha destaca la subvención de cursos externos de euskera sujetos a una acreditación de conocimiento y aprovechamiento y también se subvencionarán cursos externos de inglés con las personas que asuman el compromiso de participar en proyectos internacionales.

Asimismo, Tubacex ha adquirido el compromiso de efectuar inversiones anuales equivalentes al menos al 1% de la cifra de negocio de las empresas TTI y Acerálava del año anterior. Además, la fabricación del 80% de los pedidos de Hollows grupo se harán en las plantas de TTI y Acerálava. La jornada laboral se mantiene en 1.656 horas.

CCOO

Por su parte, CCOO también ha valorado que se referencien las subidas al IPC y que se recojan incrementos sobre la inflación para ir "recuperando el poder adquisitivo", ya que, según han recordado, estaban con congelación salarial desde 2021.

El sindicato ha señalado que trasladó la oferta a sus afiliados, que, en asamblea, han decidido aceptar la propuesta planteada por la empresa. Según ha indicado, aunque siempre "se aspira a más", ha señalado que hay que tener en cuenta la actual situación mundial. "La gente ha votado y han decidido que sí", ha apuntado.