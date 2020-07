Mediavilla pide a Sánchez que "no llame a la puerta" del PNV hasta cumplir con "los acuerdos previos"

Lamenta la no convocatoria de la comisión mixta del Concierto y dice que "si no rectifica, Sánchez deberá gobernar apoyado por su soberbia"

BILBAO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Política Institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "su debilidad requerirá nuevamente que el PNV le apoye" si quiere aprobar los Presupuestos del Estado y ha incidido en que, con la "desconfianza que los acuerdos incumplidos" ha generado, "si no rectifica deberá gobernar apoyado por su soberbia". "No llame a nuestra puerta hasta que no haya cumplido los acuerdos previos", añade.

En un artículo publicado en su blog, recogido por Europa Press, el burukide se refiere al retraso habido en la convocatoria de la comisión mixta de Concierto Económico que debe establecer los límites de déficit y deuda para las administraciones vascas.

Tras recordar que el acuerdo se firmó el pasado 20 de mayo, señala que según lo establecido por ambas partes, el Ejecutivo central "se comprometía a garantizar que el País Vasco tendrá en el ejercicio 2020 un porcentaje de déficit sobre PIB equivalente al descenso de recaudación previsto por las Diputaciones de los Territorios Históricos, así como a permitir la utilización del superávit presupuestario de 2019". "Para sustanciar este acuerdo, el ejecutivo central acordaba celebrar una reunión de la comisión mixta del Concierto Económico durante la primera semana del mes de julio", añade.

Mediavilla destaca que el PNV no ha reclamado dinero de los fondos aprobados en el Estado sino la necesidad de "clarificar las condiciones y los márgenes financieros con los que la Comunidad Vasca -y la Navarra- deben diseñar el marco presupuestario con el que enfrentarse a la crisis".

"El déficit requerido por el PNV lo pagarían las instituciones vascas, no el Estado, que no tendría que dedicar ni un euro al presupuesto de la Comunidad Autónoma Vasca y los territorios forales. En consonancia con el Concierto Económico", describe.

En esta línea, lamenta que desde finales de mayo, "los días fueron pasando y la comisión mixta no se convocó", de tal forma que "su ejecución fue siempre cortocircuitada por la ministra de Hacienda quien, en diversas ocasiones, aunque siempre en privado, trató de desvirtuar el Concierto Económico y la bilateralidad entre administraciones dentro de una visión centralista".

"Ella y sus altos cargos han sido los que han cuestionado los márgenes del acuerdo y, en consecuencia, han puesto en duda los datos objetivos remitidos por las administraciones vascas en relación a la caída real de la recaudación en Euskadi", relata, al tiempo que critica que cuestione "la validez del acuerdo que su gobierno firmó con el PNV en mayo pasado".

"EL TIEMPO AVANZA"

Mendiavilla afirma que el proceso electoral habido en Euskadi aconsejó al PNV "no aflorar el conflicto suscitado por la no convocatoria de la comisión mixta de Concierto para dar cumplimiento al acuerdo del nuevo endeudamiento", pero insiste en que "el tiempo avanza y comienza a ser tarde para que las instituciones vascas establezcan los marcos económicos que puedan definir los presupuestos para el próximo ejercicio".

De este modo, sostiene que el nuevo Gobierno vasco necesitará presupuestos y advierte que también los necesitará el Ejecutivo de Sánchez ya que "La Moncloa no es el Olimpo, ni sus poderes exceden lo terrenal". "En algún momento su debilidad requerirá nuevamente que el PNV le apoye", añade.

"Se harán entonces llamadas a la responsabilidad y al compromiso de Estado de los nacionalistas. Pero la desconfianza que los acuerdos incumplidos ha generado, puede que haya hecho mella en la credibilidad y en la fiabilidad del dirigente socialista. De momento, el PNV lo ha dejado claro. No llame a nuestra puerta hasta que no haya cumplido los acuerdos previos. Si no rectifica, Sánchez deberá gobernar apoyado por su soberbia", finaliza.