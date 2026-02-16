Médicos vascos se manifiestan en San Sebastián para reclamar un Estatuto Marco en el que negociar sus condiciones

Varias personas durante la manifestación para protestar por el estatuto marco propuesto por el Ministerio de Sanidad - Unanue - Europa Press

SAN SEBASTIÁN, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Médicos vascos se han manifestado este lunes en San Sebastián para reclamar al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco en el que puedan negociar sus condiciones laborales y han denunciado que no han tenido "ni voz ni voto" en la elaboración del nuevo borrador, situación que han calificado de "injusta".

Convocados por el Sindicato Médico de Euskadi, en el marco de las movilizaciones nacionales, los facultativos han partido del Boulevard donostiarra tras pancartas con el lema 'Euskadi, por un estatuto facultativo propio'.

En declaraciones a los periodistas, Elena del Val, anestesista del Hospital Universitario de Donostia, ha explicado que los médicos "no han tenido más remedio que hacer una huelga", la quinta en menos de un año porque, según ha apuntado, "no se nos atienden las mínimas reivindicaciones que son fundamentalmente nuestros derechos de negociar nuestras condiciones laborales y creemos que son abusivas".

Así, ha señalado que sufren "las guardias de 24 horas, la peligrosidad, que no se nos reconoce ni siquiera como una profesión que tiene riesgo, tanto biológico, lo habéis visto con el COVID como con otros temas, físico también cada vez más, porque la gente está muy nerviosa, porque la sobrecarga asistencial supone que no se les atienda como nosotros queremos".

"Queremos ejercer nuestra profesión con dignidad para nosotros, que nos lo merecemos, y dignidad para nuestros pacientes, porque necesitan ser atendidos en buenas condiciones. Los médicos estamos enfermando también, y los médicos se están yendo del sistema sanitario público y eso hace que la calidad de la asistencia esté empeorando progresivamente muy rápido", ha alertado del Val.

De este modo, ha incidido en que es necesaria la implicación de todos porque "todos vamos a ser pacientes y todos vamos a necesitar en algún momento que se nos atienda y todos queremos que se nos atienda bien", al tiempo que ha subrayado que "no resulta nada cómodo estar haciendo esta huelga" y ha resaltado que se sienten "ninguneados".

Del Val ha insistido en la necesidad de que los médicos estén representados en la mesa negociadora y ha asegurado que la "única opción" que les ha quedado es la de acudir a la huelga, que llevarán a cabo una semana al mes, hasta junio. "La gente está planteando otras estrategias que no nos gustan, pero si nos vemos forzados tendremos que hacerlas", ha anunciado.

La anestesista ha asegurado que "el paciente es lo primero, y por supuesto los que sean urgentes, los pacientes que son oncológicos, todos los indemorables los vamos a tratar exactamente igual que cualquier otro día". En ese sentido, ha lamentado que "por eso nuestra huelga es muy difícil que se vea" ya que en cifras "sacan las estadísticas, solamente el 17%, y no es cierto".

Finalmente, Elena del Val ha sostenido que "para poder atender mejor a la población" los médicos necesitan "no trabajar 24 horas". "Ya no podemos seguir así porque se está jugando el sistema sanitario público ¿quién descansa solamente 12 horas después de haber trabajado 24 intensamente?", se ha preguntado. "No podemos estar trabajando en estas condiciones que son francamente miserables", ha añadido.

"AMBIGÜEDAD"

Por su parte, Xabier Arteaga, cirujano del Hospital Donostia, ha apuntado que las guardias que realizan no cotizan para la jubilación y ha acusado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de "manipular" al explicar las horas de guardias trabajadas en el nuevo borrador.

"La normativa son ciento y pico hojas, pero es muy ambigua y la ambigüedad da a pie a cualquier tipo de interpretación y no deja definidas ninguna de las reivindicaciones", ha asegurado.

En cuanto a los datos de participación en las huelgas ha considerado que "también son sesgados porque el sindicato dirá que un 50-60%, pero los sistemas sanitarios dicen que un 20%, lo que pasa que en los en los servicios mínimos incluyen que trabajan los que están de servicios mínimos, que tienen que trabajar obligatoriamente y al final no hay forma de hacer un contaje de participación mayor del 20%".

Asimismo, la presidenta del Colegio de Médicos de Gipuzkoa, Carmen Solórzano, ha mostrado el apoyo de la entidad a las reivindicaciones y ha expresado su rechazo al Estatuto Marco porque "atenta contra la profesión médica".