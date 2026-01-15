Médicos vascos reclaman un estatuto propio ante sus "penosas condiciones" y advierten de una "escalada" del conflicto

Concentración de médicos del País Vasco - EUROPA PRESS

VITORIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los médicos y facultativos vascos han reclamado, en su segunda jornada de huelga, poder contar con un estatuto marco propio, que "sería una vía de negociación para su penosas condiciones laborales, muy distintas a las del resto de profesionales que trabajan para el Sistema Nacional de Salud", y han advertido de una "escalada" del conflicto, con la probabilidad de plantear una huelga indefinida "si el Ministerio de Salud no se mueve de sus posiciones".

Cerca de un centenar de profesionales médicos se han concentrado durante la mañana de este jueves ante el ambulatorio Olaguibel, en Vitoria-Gasteiz, con pancartas reivindicativas por un "estatuto médico y facultativo propio" y coreando consignas como "Es explotación, no vocación" y "Hora trabajada, hora cotizada".

El delegado del Sindicato Médico de Euskadi (SME) y médico de Urgencias, Néstor Morchón, ha demandado "tener voz" dentro del Sistema Nacional de Salud, a través de un estatuto propio, para poder negociar sus condiciones laborales, con "jornadas muchos más largas y obligatorias" que en el resto del Estado.

"Nuestras condiciones son cada día más penosas, nos impiden conciliar la vida personal y familiar, y queremos poder decir algo. Tenemos una formación increíble de tres años de carrera y cuatro o cinco años de especialización. Tenemos muchas cuestiones que son inherentes a nosotros y no estamos representados. Somos un porcentaje muy pequeño dentro de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud y no tenemos voz", ha manifestado.

Respecto a las guardias, Morchón ha solicitado "corregir" las jornadas de 24 horas, ya que "ningún trabajador puede estar 24 horas en plenas condiciones", sobre todo, cuando "está en juego la vida de los pacientes". "Queremos que los pacientes estén bien atendidos y por una persona en plenas condiciones", ha apostillado en este sentido.

También ha reclamado "tener voz en la gestión de la Atención Primaria", en la que se les impide muchas veces decidir sobre cómo están organizadas las agendas y los cupos, ya que, a su juicio, "a los pacientes les iría mucho mejor" si se les diera voz en estas cuestiones.

El portavoz del SME ha advertido de una "escalada" del conflicto, ya que "es probable" que se plantee convocar una huelga indefinida, "si el Ministerio de Salud no se mueve de sus posiciones".

SERVICIOS MÍNIMOS "ABUSIVOS"

Tras cifrar el seguimiento de la huelga este jueves en Euskadi en torno al 20%, Morchón ha denunciado que los servicios mínimos instaurados por la Administración "son abusivos", al programarse "cirugías perfectamente demorables" y "servicios que tienen más dotación, incluso que un día de diario, cuando realmente lo que hay que atender es la atención urgente no demorable, lo que sería el equivalente a un festivo".

"No se nos permite hacer huelga y eso es muy grave. Probablemente tengamos que tomar medidas, porque, impunemente, no se está respetando el derecho a la huelga de los trabajadores", ha señalado, para anunciar que el sindicato "baraja denunciar" el decreto de servicios mínimos.

"Todos tenemos derecho a la huelga, pero entendemos que hay ciertas cosas que hay que atender. No se pueden dejar los hospitales sin médicos y hay patologías urgentes o no demorables que, por supuesto, hay que atender, pero lo que no se puede es llegar a servicios que tienen más dotación que un día de diario o programar cirugías que perfectamente se pueden retrasar unos días", ha incidido.