Medio centenar de comercios asociados a Gasteiz On repartirán 3.000 gafas homologadas para ver el eclipse solar

Reparto de gafas homologadas para ver el eclipse solar - GASTEIZ ON

VITORIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de comercios asociados a Gasteiz On repartirán 3.000 gafas homologadas gratuitas para ver el eclipse solar del próximo 12 de agosto en el territorio alavés y "contribuir a que la ciudadanía pueda disfrutar del eclipse de forma segura y, al mismo tiempo, compartir un acontecimiento único que atraerá la atención internacional".

La sede de Gasteiz On en Vitoria-Gasteiz ha acogido este viernes la presentación de la iniciativa que pretende "reforzar el papel de la actividad comercial como espacios cercanos, dinámicos y comprometidos con la vida de la ciudad, capaces de generar experiencias que fortalecen el vínculo con la ciudadanía".

Con esta acción, el comercio local se suma a la "expectación" que ya despierta el eclipse de agosto, un fenómeno que situará a Álava entre los "destinos privilegiados para su observación y que atraerá a miles de visitantes".

Los comercios participantes han indicado que quieren formar parte de ese momento, contribuyendo a que tanto gasteiztarras como visitantes "puedan vivir esta experiencia con seguridad y conservar un recuerdo de una jornada que será difícilmente repetible".