Medio centenar de estudiantes de FP harán prácticas en empresas europeas gracias a las becas Erasmus de Fundación Vital

VITORIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de alumnas y alumnos de grado superior de Formación Profesional del Territorio Histórico de Álava han accedido a una de las 'Becas Erasmus FP' que concede la Fundación Vital para realizar prácticas no remuneradas en empresas europeas.

En esta segunda convocatoria, dotada con 30.600 euros, las ayudas se han incrementado un 20% respecto al curso anterior, ascendiendo a 600 euros, para un período de tres meses de formación, según ha informado la Fundación Vital en un comunicado.

La beca está dirigida a estudiantes empadronados en el Territorio Histórico de Álava, matriculados en centros de FP, y que hayan sido admitidos en el programa de movilidad Erasmus para estudiantes de grado superior.

Los alumnos y alumnas solo pueden obtener esta ayuda para intercambios en una única ocasión a lo largo de su trayectoria estudiantil. Las becas son compatibles con las que otorgan otras entidades.

Las prácticas se llevarán a cabo en empresas de países miembros de la Unión Europea y terceros estados asociados al 'Programa KA131 Erasmus +' de movilidad.