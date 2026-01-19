Mediodía soleado y tarde-noche nubosa con fuerte viento sur, este martes en Euskadi

BILBAO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi una jornada con restos de nubosidad, especialmente en las primeras horas del día. Se podría producir algún chubasco ocasional en el noreste de madrugada.

A lo largo de la mañana irán abriéndose claros y las horas centrales serán soleadas. Por la tarde-noche las nubes volverán a ganar terreno. El viento sur arreciará y dejará rachas fuertes, sobre todo a partir de la tarde.

Las temperaturas máximas subirán en la zona cantábrica, en el resto apenas se esperan cambios, y las mínimas serán frías y podría helar en puntos de la mitad sur.