Medusas en las playas vizcaínas de La Arena, Las Arenas y Ea, aunque solo en la primera de ellas está prohibido el baño

Archivo - Imagen de una playa con bandera roja. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las medusas se han avistado este miércoles en las playas de vizcaínas de La Arena, Las Arenas y Ea, aunque solo la primera de ellas tiene bandera roja y, por lo tanto, está prohibido el baño. En las otras dos hay bandera verde.

Además de en La Arena, en otros dos arenales de Bizkaia ondea la bandera roja, en Barinatxe y Arriatera-Atxabiribil. La bandera amarilla, que recomienda baño con precaución, se encuentra en Gorrondatxe (Azkorri), Bakio, Laidatxu, Toña, Laida y Laga.

En el resto, se ha colocado bandera verde. Además, de en Las Arenas y Ea, también el baño es libre en San Antonio, Ereaga, Arrigunaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri.

Según ha informado la Cruz Roja, la temperatura del agua se mantiene en los 23 grados, mientras que la de ambiente es de 25. La bajamar se producirá a las 13.15 horas y la pleamar a las 19.33 horas.