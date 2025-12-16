Mejoría con el paso de las horas y tarde soleada este miércoles en Euskadi

Plentzia (Bizkaia) en una jornada soleada - EUROPA PRESS

BILBAO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi mejoría con el paso de las horas. Durante la primera mitad del día, especialmente de madrugada y primeras horas, habrá bastantes nubes y lloverá débilmente en puntos de la mitad norte.

A partir del mediodía los claros se irán haciendo cada vez más amplios y se espera una tarde, en general, soleada. El viento comenzará de componente norte, pero en torno al mediodía quedará variable y por la tarde se irá fijando del sureste y del sur. Las temperaturas experimentarán pocos cambios, con ligera tendencia al alza.