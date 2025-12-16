Melendi incluye Bilbao en la gira de presentación de su nuevo álbum de estudio, 'Pop Rock', el 17 de octubre de 2026

Cartel de la gira de Melendi Pop Rock Tour - GET IN

BILBAO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Melendi ha incluido a Bilbao en Pop Rock Tour, la gira con la que presentará en directo su próximo e inminente álbum de estudio, Pop Rock, que verá la luz en los próximos meses, según ha informado la promotora musical Get In.

El artista ha anunciado las fechas de la gira, que recorrerá nueve ciudades este otoño, y en la que mostrará en directo el que será su duodécimo trabajo de estudio. Entre las citas se incluyen Pamplona y Bilbao con conciertos en Navarra Arena y Bizkaia Arena BEC! los días 16 y 17 de octubre de 2026, respectivamente. Las entradas estarán disponibles este miércoles, 17 de diciembre, a partir de las 10.00 horas en melendioficial.com.

Según ha destacado la promotora, desde su propio título, Pop Rock es ya "una declaración de intenciones". "Un nombre directo, sin artificios, que apunta a la esencia del proyecto y a una manera de entender las canciones: melodías reconocibles, estribillos que conectan de inmediato y una vocación clara de directo", ha remarcado.

Con este nuevo trabajo, ha asegurado, Melendi "no busca redefinirse, sino reafirmar su identidad tras dos décadas de carrera, combinando la experiencia acumulada con la energía y el pulso contemporáneo que han marcado sus últimos lanzamientos". Pop Rock se presenta "como un álbum que mira al presente, pensado para ser compartido sobre el escenario", han apuntado desde Get In.

POP ROCK

Tras el éxito de 'Likes' y 'Cicatrices' (2021) y la celebración de '20 años sin noticias' (2023), Pop Rock se presenta como una nueva etapa en la carrera de Melendi, con "una evolución sonora que mantiene intacta su capacidad para conectar con el público a través de letras cercanas y canciones que ya forman parte del imaginario colectivo", han señalado desde la promotora

La reciente gira '20 años Sin Noticias' ha confirmado "el alcance internacional del artista", con más de un millón de asistentes a nivel global y "una presencia destacada" a ambos lados del Atlántico, según la promotora musical, que ha recordado que en España fue la gira de mayor asistencia, con más de 700.000 espectadores y 'sold out' en todos los recintos.

En Latinoamérica y Norteamérica, Melendi se consolidó como uno de los artistas españoles con mayor impacto y continuidad, con más de 300.000 asistentes en países como Argentina, México, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Perú, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Estados Unidos y Canadá, registrando 'sold out' en ciudades "clave" como Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá, Miami, Nueva York o Toronto.

TRAYECTORIA

A lo largo de su trayectoria, Melendi ha vendido más de 3,5 millones de discos en todo el mundo y ha recibido algunos de los reconocimientos más importantes de la industria musical española, entre ellos dos Premios Ondas (Mejor Canción y Mejor Artista) y el galardón de la Academia de la Música a la Mejor Gira de 2007.

Su discografía suma 24 discos de platino, además de numerosos discos de oro, con títulos emblemáticos como Sin noticias de Holanda (Doble Platino), Que el cielo espere sentao (Doble Platino), Mientras no cueste trabajo (Doble Platino), Lágrimas desordenadas (Triple Platino) o Quítate las gafas (Doble Platino). Además, en plataformas digitales, sus canciones acumulan miles de millones de reproducciones, "consolidándolo como uno de los artistas españoles más escuchados de su generación", ha asegurado Get In.