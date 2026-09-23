Melon Diesel, Marwán, Albert Pla, Parquesvr y Cariño actuarán en el ciclo Sirimiri en la Sala BBK de Bilbao

Archivo - El cantautor Marwan. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BILBAO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Melon Diesel, Marwán, Albert Pla, Parquesvr y Cariño actuarán en la Sala BBK de Bilbao dentro de la programación del ciclo Sirimiri de 2027, que comenzará el día 29 de enero y se cerrará el 10 de abril.

El primer concierto del ciclo, impulsado por Bilbao BBK Live y BBK, correrá a cargo de Melon Diesel, formados en Gibraltar y "convertidos en uno de los grandes fenómenos del pop rock estatal de finales de los 90 y principios de los 2000" con canciones como 'Contracorriente', 'Por Ti', 'Quiero un Camino' o 'Grita', según han explicado desde Last Tour.

Tras la actuación de Melon Diesel el 29 de enero, llegará, un día después, Marwán, considerado "una de las principales voces de la canción de autor y de la poesía en España y Latinoamérica".

En febrero, el ciclo contará el día 5 con Albert Pla, "un artista inclasificable, provocador, tierno, incómodo y siempre imprevisible que ha construido durante décadas una de las trayectorias más singulares de la música en castellano", han destacado desde la organización.

Sirimiri continuará el 5 de marzo con Parquesvr, un grupo "a medio camino entre la tradición punk, el spoken, el stoner, el post punk y una forma muy madrileña de canalleo lúcido".

Cariño cerrará el ciclo el 10 de abril con sus "melodías pop imposibles de sacarse de la cabeza, descaro en las letras y una frescura y una actitud que desde el primer momento llamó la atención de todo el mundo".