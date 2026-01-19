El Memorial de Víctimas de Vitoria acoge el miércoles la inauguración de la exposición 'Socializar el sufrimiento'

El espacio expositivo tiene un itinerario con paneles explicativos - MEMORIAL

VITORIA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria-Gasteiz acogerá este próximo miércoles la inauguración de la exposición 'Socializar el sufrimiento (1995-2010)', que cubre la etapa en la que la desaparecida organización terrorista optó por extender la violencia al conjunto de la sociedad vasca y navarra, ampliando sus objetivos habituales a cargos públicos de partidos constitucionalistas (PSOE, PP, UPN y Unidad Alavesa), magistrados, periodistas y ertzainas, entre otros.

La exposición se divide en tres partes: una primera, dedicada al cambio de estrategia tras la caída de ETA en Bidart en 1992; una segunda, sobre el mantenimiento del control de la calle y todo el espacio público por parte del entorno de la banda; y una tercera dedicada al frente nacionalista surgido del 'Pacto de Estella'.

El espacio expositivo tiene un itinerario con paneles explicativos y se presentan objetos personales del atentado mortal en 2000 contra el dirigente socialista vasco Fernando Buesa y su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza. También hay objetos de atentados contra Asunta Olaeta y su marido Joseba Markaida, y del concejal del PP en Rentería, Manuel Zamarreño, asesinado en 1998.

El recorrido expositivo incluye un croquis del zulo en el que estuvo secuestrado el ingeniero Julio Iglesias Zamora en 1993 realizado por él, así como elementos utilizados en actos de terrorismo callejero como tirachinas y artefactos incendiarios.

El conjunto de la muestra va acompañado de un audiovisual y de una colección de pegatinas políticas de la época, de diferentes organizaciones afines a ETA. La exposición 'Socializar el sufrimiento (1995-2010)' estará abierta al público en el segundo piso hasta el próximo 12 de abril de 2026, en los horarios de apertura al público del museo.

La inauguración correrá a cargo de Raúl López Romo, del Memorial, los comisarios de la exposición Antonio Rivera y Eider Nafarrate, y Asunta Olaeta Pérez de Mendiola, fundadora en 2009, junto a su marido Joseba Markaida Bilbao, de Zaitu. Esta asociación nació con el objetivo de ayudar a todas las víctimas de ETA, especialmente a los amenazados, perseguidos y exiliados por su causa, con independencia de su ideología política, ocupación o estatus social.