Mendia aboga por una estrategia europea de Defensa con una vertiente industrial que genere empleo y valor añadido

Califica de "provocación sin sentido ni efecto", la sugerencia de Trump de expulsar a España de la OTAN por no elevar al 5% el gasto en Defensa

BILBAO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La europarlamentaria socialista Idoia Mendia ha apostado por "una estrategia europea de Defensa que tenga una vertiente industrial para desarrollar industrias que generarán empleo y valor añadido y, al mismo tiempo, nos permitirá defendernos a nosotros mismos" porque "Europa ya no puede esperar que lo haga Estados Unidos, que era quien guardaba esa relación preferente desde la II Guerra Mundial".

Mendia ha establecido la seguridad como uno de los principales retos a los que se debe enfrentar la Unión Europa en el futuro porque, en materia de seguridad, "los europeos deben hacerses mayores para ser capaces de defenderse y protegerse por sí mismos".

Idoia Mendia ha hecho estas consideraciones en Bilbao durante el Foro de Debate Europeo, organizado por la Fundación Ramón Rubial bajo el título "¿Cómo hemos cambiado? 40 años en la Unión Europea" en el que ha compartido charla con la presidenta del Grupo Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, y la presidenta de la fundación socialista, Eider Gardiazabal.

La europarlamentaria ha asegurado que la seguridad "preocupa mucho" a los socialistas europeos porque ya no puede esperar que Estados Unidos ejerza ese papel.

En este contexto, Mendia ha aludido a la exigencia de Donald Trump de que Europa se comprometa a elevar el gasto en defensa hasta un 5% y ha recordado que el Gobierno de España "ha cumplido con su compromiso de llegar al 2%".

Mendia ha defendido en este punto al presidente Sánchez de quien ha afirmado que "siempre ha sido de los más abanderados en la defensa del papel de Europa en la solución de la guerra en Ucrania" y ha recordado que "el compromiso de España con las misiones internacionales de paz es clarísimo porque está en muchas y siempre lo ha estado, empezando por Ucrania".

En este punto, se ha referido a la última afirmación del presidente estadounidense en la que, a preguntas de los medios en el despacho oval ha sugerido que "quizás haya que echar a España de la OTAN" por no elevar al 5% el porcentaje en gasto militar.

Mendia ha calificado de "provocación" la afirmación de Trump porque, desde su perspectiva, "no tiene ningún sentido ni va a tener tampoco ningún efecto" ya que, ha subrayado, "España es miembro de pleno derecho de la OTAN y de la Unión Europea y, por tanto, está claro cuál ha sido el acuerdo en el sendo de la OTAN del conjunto de la UE".

En cuanto a los principales retos que Europa debe afrontar a partir de ahora, ha afirmado que están asociados con el cambio que se ha producido en la geopolítica mundial, que afecta no solo al no respeto de las normas internacionales", sino también y sobre todo a los conflictos bélicos y guerras que se desarrollan sin que nadie ponga orden en ellas".

GUERRA ARANCELARIA

También ha aludido a la caída del multilateralismo en el comercio mundial y a la pérdida de ese orden que permitía que los acuerdos comerciales fluyeran y permitieran el crecimiento económico en terceros países, también en la Unión Europea y que siempre han servido de base a lo que siempre ha sido Europa, un faro de democracia y de derechos humanos".

Mendia ha aclarado, en este sentido, que, cuando Europa hace un acuerdo comercial, no solo lo hace sobre unas bases economicistas, sino que lo hace también sobre unas bases políticas que tienen que ver con los derechos laborales, la igualdad de las mujeres y el respeto a los derechos humanos", ámbitos, ha añadido, en los que Europa se encuentra siempre en esa foto".

Respecto a la guerra arancelaria, Mendia ha dicho que, "ante la carencia y la falta de respeto por parte de Estados Unidos y su tendencia a "amenazar y poner aranceles" a las relaciones comerciales, "Europa debe responder estableciendo nuevos canales comerciales con otras geografía mundiales que son muy importantes como los países denominados BRICS, a partir de acuerdos comerciales bilaterales para tratar de buscar el mutuo beneficio en este contexto de cambios permanentes".

MOCIÓN DE CENSURA

Mendia se ha referido a la actual situación en el Parlamento Europeo, donde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acaba de superar este jueves dos nuevas mociones de censura, una de la izquierda y otra de la ultraderecha.

Se trata de la segunda y tercera vez desde el pasado mes de julio que Von der Leyen se somete a una moción de censura y, esta vez, ambas criticaban la gestión por parte de la Comisión Europea del acuerdo con Estados Unidos para evitar la guerra arancelaria y el pacto comercial del bloque comunitario con el Mercosur y la inacción de la UE en Gaza.

Tras precisar que la moción de censura es "una herramienta democrática lo suficientemente importante como para no frivolizar con ella", Mendia ha asegurado que estas dos nuevas mociones de censura "no tenían ningún sentido".

En todo caso, ha recordado que los socialdemócratas europeos son "extremadamente críticos" con Von der Leyen por "el silencio que ha mantenido la CE durante demasiado tiempo con respecto al conflicto israelí y la matanza en Gaza" e, igualmente, "somos muy críticos también por la tardanza que ha tenido en tomar medidas contra el Gobierno de Israel".

Asimismo, la europarlamentaria socialista ha asegurado que el grupo socialista es "muy crítico" con el marco financiero plurianual con el que la Comisión prevé los próximos cinco años después de 2029, porque "si estamos en un momento clave de nuestra historia y necesitamos invertir 700.000 millones, como dijo Mario Draghi, estos presupuestos no son suficientes" ya que, ha concluido, llevar a cabo "políticas ambiciosas requieren de presupuestos igual de ambiciosos".