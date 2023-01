Mendia dice que hay "voluntad clara" para las transferencias y ve "habitual que haya desacuerdos" en una negociación

No ve "diferencia" entre Feijóo y Casado e insta a PP a "primero cumplir la ley" en la renovación del CGPJ y "luego" intentar cambiarla

BILBAO, 5 (EUROPA PRESS)

La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha destacado que Euskadi "avanza" en el autogobierno, aunque "queda camino por recorrer", y ha asegurado que hay "voluntad política clara" de efectuar las transferencias pendientes. En esta línea, ha considerado que es "habitual que, cuando dos gobiernos tienen que negociar, en ocasiones haya desacuerdos".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, se ha pronunciado de este modo preguntada por las manifestaciones de este pasado miércoles de la consejera de Autogobierno y Gobernanza del Gobierno Vasco, Olatz Garamendi, en las que pedía al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que "cumpla" lo pactado en materia de transferencias.

"Como Gobierno, tenemos un compromiso que es seguir trabajando por el pleno autogobierno, seguir trabajando con el listado de transferencias y con las negociaciones", ha señalado Idoia Mendia, que ha apuntado que la consejera de Autogobierno y Gobernanza "ha puesto encima la mesa una serie de materias a trabajar por el Gobierno de España y el Gobierno de España está trabajándolas".

Por su parte, la vicelehendakari y consejera socialista ha realizado "una valoración positiva del camino recorrido hasta ahora", de manera que, si bien ha reconocido que "queda camino por recorrer", ha subrayado que "nunca antes habíamos recibido tantas materias en tan poco tiempo", algunas "muy importantes" y "anheladas" como la de la gestión de las prisiones y otras como la del IMV que "no estaba ni siquiera en el listado pactado".

De este modo, ha subrayado que "Euskadi avanza en términos de ensanchar el autogobierno pero, sobre todo, en términos de para qué queremos el autogobierno, que es para servir mejor a la ciudadanía vasca, para ejercer nuestras competencias plenamente --porque tenemos grandes posibilidades de hacer grandes políticas públicas muy positivas para Euskadi-".

En su opinión, se va "por la buena senda". "Seguimos trabajando y creo es habitual que, cuando dos gobiernos tienen que negociar, en ocasiones haya tirabiras, desacuerdos y cueste sacarlo adelante, pero la mirada es positiva", ha manifestado.

Mendia ha asegurado que "la voluntad política es clara" y Pedro Sánchez, desde que llegó a la presidencia de Gobierno, "dio un golpe en la mesa importante con ese calendario que nunca antes se había hecho por parte del Gobierno de España, pactado con el Gobierno Vasco, y está trabajando y está comprometido en ello".

No obstante, ha apuntado que "es verdad que los ministerios tienen sus lógicas inercias y, de alguna manera, no quieren soltar" porque "sienten que pierden algo". "En esa dificultad anda el Ministerio de Política Territorial, hablando y colaborando con el resto de ministerios al mismo tiempo que colabora y habla con el Departamento de Olatz Garamendi", ha señalado.

SIN "DIFERENCIA" ENTRE FEIJÓO Y CASADO

Por otro lado, la también secretaria de Estudios y Programas del PSOE ha defendido las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha lamentado que el PP esté "en el cuanto peor, mejor" y "no en sumar, en aportar al gobierno".

A su entender, "el principal partido de la oposición está en modo electoral desde que salió del gobierno" y "no ha asumido la moción de censura" a Mariano Rajoy ni que el PSOE "ganara todas las elecciones en 2019". "Y sigue sin asumirlo", ha criticado. Para Idoia Mendia, "esa es la senda que va a seguir el PP" en este año electoral y no va a "cambiar su tono político".

En esta línea, preguntada por la postura del PP en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ha señalado que no ve "diferencia" entre el actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su antecesor, Pablo Casado.

"No sé si Alberto Núñez Feijóo llegará a las elecciones generales, pero realmente los líderes que ha tenido el PP en estos meses tienen la misma tónica. Se va a decepcionar mucho cuando Pedro Sánchez vuelva a ganar las elecciones y a liderar el Gobierno de España", ha manifestado.

La dirigente socialista ha insistido en que, "si eres el gran partido de la oposición, que ha gobernado España durante muchos años, lo que te corresponde es cumplir con la ley, en este caso con la Constitución, y luego, si quieres cambiarla, haces una proposición de ley, buscas acuerdos para cambiarla". "Pero primero cumples y luego cambias", ha insistido.

Por lo que respecta a las citas electorales en Euskadi, ha afirmado que el PSE-EE, que considera las elecciones municipales "muy importantes", tiene como objetivo "sacar el mejor resultado posible" y después, "con los resultados en la mano", buscará acuerdos para que Euskadi siga "la senda de estabilidad política y crecimiento" y que las instituciones estén "centradas en sus problemas". Su partido, ha subrayado, busca la "utilidad" de la política y no se queda "en el bloqueo de las instituciones ni en la pancarta".

En esta línea, ha valorado los acuerdos que se mantienen en diputaciones y los principales ayuntamientos vascos entre el PSE y el PNV como "muy positivos" porque "han redundado en una paz, en una tranquilidad" en las instituciones.

También ha advertido de que Euskadi "no puede pararse" por la proximidad de las elecciones y ha señalado que sería "una pena" que los grupos de la oposición "no aprovechen la oportunidad de influir en el futuro de nuestro país" con la búsqueda de acuerdos. No obstante, ha recordado que no han querido abordar la "fallida" negociación presupuestaria "en términos realistas y ajustados".

"LOS VALORES ÉTICOS"

Finalmente, preguntada sobre la polémica suscitada por las labores efectuadas por el que fuera número 2 del PNV en Álava Alfredo De Miguel en la sociedad pública Hazi, ha recordado las palabras del lehendakari, Iñigo Urkullu, en 2019 en las que, según ha indicado, "pidió perdón a los vascos" y dijo que "esas actuaciones no las compartía ni por sus principios éticos ni por sus valores, ni él ni el partido que él representa".

"Yo hago mías las palabras del lehendakari y mi partido también comparte esa misma idea de que los valores éticos tienen que estar por encima de todo, sobre todo cuando estás en un cargo", ha manifestado.