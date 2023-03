Mendia afirma que seguirá trabajando con los sindicatos en la semana de cuatro días tras el rechazo de Confebask

Asegura que no puede haber vetos y que esta propuesta ha suscitado interés en empresas y entidades que tienen intención de participar





La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha expresado su voluntad de seguir trabajando con los sindicatos para poner en marcha el ensayo de la jornada laboral de cuatro días en Euskadi, después de que Confebask haya rechazado que se incluya en el plan de trabajo de la Mesa de Diálogo Social. Tras afirmar que no puede haber "vetos", ha destacado que su propuesta ha suscitado interés en empresas y entidades que ya han transmitido su intención de participar.

Mendia anunció el pasado 3 de marzo en el Parlamento vasco su pretensión de crear un grupo de trabajo de innovación laboral, con una investigación con ensayo práctico y evaluación final, que incluirá la puesta en marcha de la semana laboral de cuatro días sin reducción de salario y sin incremento de horas, la codeterminación en el lugar de trabajo, y explorar el teletrabajo y la conciliación.

En un artículo publicado por el diario El Correo bajo el título 'Innovar o dejarse llevar', recogido por Europa Press, la consejera de Trabajo y Empleo ha recordado que el WorkinLan Summit, celebrado el pasado 16 de febrero en el Palacio Euskalduna de Bilbao, fue "una plaza pública sobre el futuro del empleo" que definirá "la Euskadi que seremos" y que partía de su "invitación a alejarse de prejuicios y abrirse a ideas nuevas".

En este contexto, ha recordado su emplazamiento a "arriesgar con nuevas políticas públicas no ensayadas antes, con una nueva cultura empresarial y sindical, con nuevas actitudes para los tiempos que vienen, unos tiempos donde, quien no se atreva a innovar, quien se quede en recetas antiguas, quedará varado". "Es algo que no nos podemos permitir", aseguró en el encuentro la vicelehendakari.

En esta línea, Mendia ha considerado que "a nadie le puede extrañar" lo que dijo porque es algo que repite desde que asumió su responsabilidad en el Gobierno Vasco. "No sólo nos basta gestionar, nuestra ambición es transformar el país, proteger el presente y preparar el futuro", ha añadido.

Tras destacar que es lo que está haciendo en estos dos años y medio, ha remarcado que su departamento tiene una veintena de programas nuevos, que ensaya para evaluarlos y analizar su implantación definitiva, y que se implementan con la colaboración, "en todos los casos y por distintas vías con Ayuntamientos, Diputaciones, clústeres, tercer sector, agencias de innovación y, por supuesto, agentes sociales".

MESA DE DIÁLOGO SOCIAL

Según ha subrayado, los agentes sociales siempre participan en la presentación de sus planes y proyectos, y ha explicado que "algunos de los programas salen directamente de la Mesa de Diálogo Social". "Esta Mesa es irrenunciable para el Departamento. La concertación es el cauce a través del cual los agentes sociales pueden influir en las políticas públicas, y se ha demostrado en la crisis pandémica que ha sido una vía de éxito", ha manifestado.

En esta línea, ha explicado que en esta legislatura han consolidado el foro, en la Ley Vasca de Empleo "va a tener un papel reconocido", y trabajan en una Ley de Participación Institucional. En todo caso, ha subrayado que el propio Decreto de creación de la Mesa, en su artículo 3.5, señala que la ausencia de acuerdo en el seno de este foro, "en ningún caso, impedirá o suspenderá la tramitación de la disposición normativa, plan o iniciativa de que se trate".

Idoia Mendia ha precisado que "no hay vetos" ni puede haberlos, y ha indicado que el Departamento de Trabajo y Empleo "tiene un proyecto de innovación en gestión de las personas, que se suma a los de empleo, y que incluye diseñar un proyecto piloto voluntario y tasado para ensayar otra forma de organizar las empresas para hacerlas atractivas, ante la realidad que las propias organizaciones empresariales expresan: que no consiguen retener y atraer talento".

UN PROYECTO CONOCIDO POR AGENTES SOCIALES

"Es un proyecto conocido hace meses por los agentes sociales, trabajado en estas semanas con ellos, y finalmente Confebask ha pedido que no se incluya en el plan de trabajo de la Mesa. Esa es su decisión final: no participar en el diseño de esta política pública", ha añadido.

Por tanto, ha asegurado que su Departamento seguirá trabajando con los sindicatos, "que sí quieren comprometerse en explorar esa vía", una vía que ha recordado que, desde que se hizo pública, "está suscitando un interés más allá de lo mediático, de empresas y entidades" que ya han trasladado su intención de participar.

Mendia ha señalado que "la Mesa de Diálogo Social sigue en todas aquellas políticas públicas en las que los agentes sociales quieren influir y concertar, que es compromiso inequívoco por parte del Gobierno vasco".

"Y, además de la Mesa, sigue esta iniciativa del Departamento, como hacen con las suyas todos los demás Departamentos, pero en nuestro caso, con aquellos agentes económicos y sociales, como los sindicatos, que quieren participar en este diseño novedoso, siempre abierto, siempre voluntario, pero que queremos medir en su eficacia, en la garantía de la productividad ligada al empleo de calidad permita a nuestras empresas captar talento", ha mantenido.

Para la consejera, "en la inversión en capital humano, además de en la tecnológica, se juega la liga de la competitividad". "Atender las urgencias, como hacemos, no anula la imperiosa necesidad de alejarse de inercias y apostar por la transformación". "Tenemos que innovar, no dejarnos llevar. Euskadi no puede frenarse y que el futuro nos desborde", ha concluido.