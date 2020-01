Mendia apoya el pacto de presupuestos de PSE con EH Bildu y Podemos en Irun

Actualizado 21/01/2020 15:35:21 CET

Cree que el PP "ha renunciado a hacer política en Euskadi" y en España "ha optado por transformarse en Vox"

BILBAO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha mostrado este martes su apoyo al pacto presupuestario alcanzado en la localidad guipuzcoana de Irun por los socialistas con EH Bildy y Podemos, y ha afirmado que lo importante es la gobernabilidad de las instituciones y que estas "avancen".

La líder de los socialistas vascos se ha referido, de esta forma, al acuerdo de Presupuestos logrado en Irun con la coalición soberanista que coincide con el alcanzado en Navarra también entre el Ejecutivo liderado por PSN con EH Bildu.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Mendia ha señalado que la responsabilidad del alcalde socialista de Irun, José Antonio Santano, era buscar la gobernabilidad de la localidad. Tras recordar que el PSE-EE firmó con el PNV un acuerdo marco para dar estabilidad en todas las instituciones, ha apuntado que Santano ha ido trabajando las enmiendas que han presentado los diferentes grupos.

En base a eso, ha dicho que se ha logrado un pacto con EH Bildu y Podemos y, con PNV, se imagina que los estará trabajando. "Si no, tampoco pasa nada. Aquí lo importante es que los municipios sigan avanzando, mejor con presupuestos que sin presupuestos", ha subrayado.

Preguntada sobre si Irun es un 'ensayo' de cara al futuro o una excepción, ha manifestado que en esta localidad se trabaja igual que en otras instituciones, y ha recordado que el pasado año el Gobierno Vasco, integrado por PNV y PSE-EE, trabajó por que EH Bildu aprobara los Presupuestos de Euskadi.

Al final no fue posible, según ha recordado, no porque los jeltzales y socialistas no lo intentaran, sino porque a la coalición soberanista "parece que le entró un vértigo en el último minuto y no se atrevió a acordar", pero se avanzó "muchísimo" en las conversaciones presupuestarias. "Lamentablemente no fue posible", ha subrayado.

En todo caso, ha recordado que "en este país no hay mayorías absolutas", hay costumbre de pactar y "lo importante es dar estabilidad a los Gobiernos, tener Presupuestos en la medida de lo posible, tampoco hacer un drama si no los tienes, pero avanzar". "Y lo que se ha hecho hoy en Irun es avanzar como en otros tantos ayuntamientos, que ya veremos cómo van los acuerdos", ha indicado.

LA ETAPA DE LA GOBERNABILIDAD

Idoia Mendia no ha admitido que pueda haber una corriente nueva, que apunte a acuerdos entre socialistas y EH Bildu, y ha recordado que el PSE-EE "inauguró hace cinco años una etapa en la que movió una ficha por la gobernabilidad del país, por acordar con el distinto, por mojarse y sin mirar los beneficios que le pueda sacar, sino por beneficiar al conjunto de las instituciones".

"Y ahora hay otros partidos que también han entrado a ese juego y en ese juego estamos todos, el PNV, el PSE-EE, Elkarrrekin Podemos y EH Bildu, y el PP no está porque se ha autodescartado, como se vio en la negociación presupuestaria de Euskadi", ha añadido.

A su juicio, el Partido Popular "lamentablemente ha renunciado a hacer política en Euskadi y parece que en España ha optado por transformarse en Vox". "Veíamos este fin de semana un claro ejemplo, a Alfonso Alonso criticando y posicionándose en contra de este famoso 'affaire' del pin parental y, sin embargo, Casado, su líder nacional se ratificó y avanzó sobre esa cuestión que rompe el pacto constitucional de la educación pública en este país. Habría que preguntarle a Alfonso Alonso cuál es el papel que quiere que juegue el PP en Euskadi", ha concluido.