Mendoza denuncia el retraso en el TAV y defiende que Gipuzkoa quiere "un tren de primera, no un tren chu-chú"

SAN SEBASTIÁN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha denunciado que el Gobierno central "en este año no ha dado ningún paso adelante" en la definición de la conexión del TAV en Navarra y ha remarcado que los retrasos afectan negativamente al territorio. "El nuestro es un pueblo de primera y queremos un tren de primera, no un tren chu-chú", ha recalcado.

Mendoza, en el Pleno de Política General que se celebra este martes en las Juntas Generales de Gipuzkoa, ha criticado que "el retraso de décadas se profundiza" mientras Gipuzkoa "necesita el tren de alta velocidad".

"Los retrasos del Gobierno de Madrid nos afectan directamente y afectan negativamente a la competitividad, al proceso de descarbonización y a la vertebración de nuestro país", ha insistido.

Mendoza ha avanzado que en los próximos años Gipuzkoa vivirá una "revolución en torno al tren" y se ha referido a la necesidad de "dar un salto en intermodalidad e interconexiones", creando aparcamientos, paradas y zonas intermodales en las principales estaciones, garantizando que cuenten con conexiones a las líneas de autobús y bidegorris.

En esa línea, ha incidido en que el despliegue de la red del Topo y las importantes inversiones que está llevando a cabo EuskoTren en Gipuzkoa, la puesta a disposición del Gobierno Vasco de la transferencia de Cercanías y la llegada del Tren de Alta Velocidad "van a suponer una enorme transformación para todo el territorio".

La diputada general de Gipuzkoa se ha referido al túnel que ETS está construyendo en Aginaga que "permitirá multiplicar las frecuencias de EuskoTren entre San Sebastián y Zarautz", a lo que ha añadido la variante del Topo de San Sebastián que, "además de transformar la movilidad de los donostiarras, mejorará enormemente las posibilidades de transporte de todos los guipuzcoanos hasta Hendaia".

En cuanto al tren, ha señalado que las obras de las estaciones de tren de San Sebastián e Irun entran en su recta final. Por su parte, las cercanías de Donostia-Brinkola, tras pasar a ser competencias del Gobierno Vasco, y los proyectos de construcción de un intercambiador para las dos redes ferroviarias de Riberas de Loiola, "multiplicarán las posibilidades de transporte por ferrocarril de los guipuzcoanos".

"Supondrá una revolución para toda Gipuzkoa y estamos preparando nuestro territorio para ello. Para garantizar la conexión con autobuses y bidegorris mediante la creación de zonas intermodales, paradas y aparcamientos disuasorios en las estaciones principales. Adaptando y complementando las líneas de Lurraldebus a los lugares a los que no llega el tren. Debemos avanzar en la movilidad sostenible a partir de esa visión integral en la que el tren será un eje principal", ha sostenido.