Mendoza destaca el "perfil maravilloso" de Beloki y cree que será "magnífica directora" del Festival de San Sebastián

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, junto a los diputados forales en Lasarte-Oria - DFG

SAN SEBASTIÁN 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha destacado el "perfil maravilloso" de Maialen Beloki y se ha mostrado convencida de que será una "magnífica directora" del Festival de San Sebastián a partir de 2027, tomando el relevo de José Luis Rebordinos.

Mendoza, en declaraciones a los periodistas, ha deseado "lo mejor" a Beloki tras su elección por el Consejo de Administración del Festival, hecho público este pasado lunes. "Ella dejó muy claro que es una persona de equipo y creemos también en esa manera de funcionar", ha señalado.

La máxima responsable foral ha opinado que la actual subdirectora del Zinemaldia "tiene un perfil maravilloso" y se ha mostrado convencida de que "va a ser una magnífica directora" del Festival de San Sebastián. "Por tanto, la enhorabuena, la confianza y el acompañamiento como institución", ha afirmado.

Numerosas autoridades, representantes políticos y entidades culturales han felicitado a Maialen Beloki tras su elección. Entre ellos, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, destacaba este pasado lunes a través de sus redes sociales que, por primera vez, una mujer será la directora del Festival de San Sebastián a partir de 2027. "Le deseo a Maialen Beloki mucha suerte y aciertos en el desempeño de esa ilusionante tarea y enhorabuena", afirmaba.