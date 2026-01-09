Mendoza lamenta "profundamente" que EH Bildu "se quede sistemáticamente fuera de todos los grandes acuerdos" en Gipuzkoa

Archivo - La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha lamentado "profundamente" que EH Bildu "se quede sistemáticamente fuera de todos los grandes acuerdos" en el Territorio histórico. Además, ha defendido que, en un momento en el que el mundo "está cambiando tanto y tan rápido", es necesaria la "participación de todas las fuerzas políticas, instituciones, agentes económicos, sociales y sociedad civil organizada" para hacer frente a los retos de futuro.

En una entrevista en Radio San Sebastián recogida por Europa Press, Mendoza ha reivindicado "la voluntad" y también "la necesidad" de su Gobierno de "llegar a acuerdos con todos los grupos políticos", siempre que "tuvieran voluntad".

La diputada general guipuzcoana ha recordado que el Ejecutivo foral guipuzcoano de PNV y PSE-EE ha pactado un "buen" presupuesto foral para este año con Elkarrekin Gipuzkoa, las políticas públicas "necesitan aportaciones de otros grupos políticos".

Además, ha opinado que "es importante transmitir a la ciudadanía la capacidad de llegar a acuerdos" y hacerlo "por el bien de la ciudadanía". En este contexto, ha lamentado "la posición de EH Bildu durante toda la legislatura", ya que es "el único partido político que se ha quedado fuera de todos los grandes acuerdos", una "estrategia" y "táctica" que lamenta "profundamente".

Preguntada por los resultados del sociómetro de Gipuzkoa del pasado mes de diciembre, Mendoza ha subrayado que de estos se desprende que "el bienestar económico y emocional de la ciudadanía guipuzcoana es muy elevado".

Además, ha manifestado una "pequeña alegría" porque muestra "un cambio de tendencia" con respecto al anterior sociómetro de mayo, en el sentido de voto, de forma que "el PNV empieza a remontar y EH Bildu empieza a bajar".

Mendoza ha afirmado que confía "en la democracia, en la ciudadanía y, sobre todo, en que exprese cuál es la voluntad que tienen con respecto al Gobierno que debe liderar el Territorio". También ha deseado que participe, "no solamente en las elecciones, pero también en las elecciones", porque "la fuerza del voto es muy importante".

La diputada general de Gipuzkoa ha insistido en lamentar "muchísimo" que en la dinámica de "participación de todas las fuerzas políticas, instituciones, agentes económicos, sociales y sociedad civil organizada" que viene impulsando su Ejecutivo, "sistemáticamente siempre EH Bildu se quede fuera de todos los grandes acuerdos".

"Porque necesitamos la aportación de todo en un momento en el que el mundo está cambiando tanto y tan rápido para hacer frente a los retos de futuro", ha concluido.