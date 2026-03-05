Mendoza muestra su "apoyo y colaboración total" a las empresas guipuzcoanas ante la "incertidumbre global"

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, en la BIEMH - DFG

SAN SEBASTIÁN 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha mostrado su "apoyo y colaboración total" a las empresas guipuzcoanas ante "la creciente inestabilidad y la incertidumbre global".

Mendoza ha mantenido una ronda de encuentros con empresas y agentes del ámbito de la máquina herramienta en la Bienal que se celebra esta semana en el BEC de Barakaldo, que ha visitadojunto con el diputado de Promoción Económica de Gipuzkoa, Unai Andueza, y el presidente de AFM, José Pérez Berdud.

Tras destacar que "el nivel puntero y la amplia" presencia de compañías guipuzcoanas en la BIEMH confirma que Gipuzkoa sigue siendo "referente mundial" en este sector, la mandataria foral ha mostrado su "apoyo y colaboración total" al sector de la máquina herramienta y al conjunto del tejido empresarial guipuzcoano ante la "creciente" inestabilidad e incertidumbre global.

Además, ha felicitado a las más de 100 compañías guipuzcoanas presentes en la Bienal "por los punteros avances tecnológicos" presentados a la feria y se ha comprometido a seguir apoyando su labor "de forma decidida", acompañándolos tanto "en las apuestas tecnológicas" que están realizando como en "cualquier tesitura o efecto" que potencialmente pueda generar la escalada bélica en Oriente Medio.

Mendoza ha dicho que la Diputación sigue "muy de cerca, en constante comunicación" con el resto de instituciones vascas, empresas y con agentes económicos la evolución de la guerra en Oriente Medio. "Junto con el resto de instituciones vascas, reivindicamos la paz, la democracia, el respeto a los Derechos Humanos y la legalidad internacional", ha señalado.

"Además de las graves consecuencias humanas y humanitarias que conlleva, esta situación genera un contexto de mayor inestabilidad geopolítica y económica si cabe, ante la cual seguimos totalmente comprometidas con el tejido económico del territorio, para poder actuar con la mayor agilidad posible, tal y como hemos hecho en estos últimos años en situaciones similares", ha incidido.

"A pesar de todas las dificultades, nuestras empresas siguen avanzando en la transformación tecnológica, en su apuesta por la sostenibilidad de sus productos y servicios", ha señalado, para remarcar su disposición a acompañar "nuevas apuestas estratégicas" para que la máquina herramienta avance de "forma conjunta" y garantizar "entre todas y todos la actividad industrial presente y futura, los buenos empleos de hoy y de mañana".

El equipo de promoción económica y proyectos estratégicos de la Diputación ha visitado los espacios expositivos de un nutrido grupo de empresas y centros de I+D+i de Gipuzkoa, donde ha podido conocer de primera mano sus últimos desarrollos tecnológicos, proyectos estratégicos y apuestas en materia de innovación y fabricación avanzada.

Por otro lado, Mendoza ha anunciado que próximamente dará a conocer el plan de ayudas de 2026 con el objetivo de "seguir reforzando el tejido económico y la competitividad de las empresas integradas en las principales cadenas de suministro del territorio". En 2025 destinó más de 31 millones de euros en ayudas que beneficiaron a 1.862 empresas y profesionales, de los cuales el 90% fueron pymes.