Mendoza ve "imprescindible" abordar el bienestar "de forma colectiva y comunitaria"

'Ongizatearen Plaza' En Donostia - DFG

SAN SEBASTIÁN 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha destacado que la iniciativa 'Ongizatearen Plaza', ha servido para abordar "nuevas y emergentes realidades que inciden en el bienestar de todos" y ha considerado que es "imprescindible abordar estos retos y el bienestar personal de forma colectiva y comunitaria".

"Hemos traído a la plaza nuevas y emergentes realidades que inciden en el bienestar de todos, abriendo la posibilidad de reflexionar, escucharnos y aprender juntos ", ha apuntado sobre la iniciativa foral intinerante 'Ongizatearen Plaza', que este pasado miércoles y hoy jueves ha estado ubicada en San Sebastián.

La diputada general ha subrayado sobre 'Ongizatearen Plaza', que ha hecho estos días su séptima parada en la capital guipuzcoana, que "todas las experiencias hasta ahora nos han enseñado que tenemos que acercar estos temas a la plaza, hacerlos visibles, reflexionar de manera conjunta y seguir dando pasos adelante".

Así, a través de charlas, coloquios, talleres prácticos y mesas redondas, se han compartido claves para "además de estar bien, sentirse bien", siendo los temas tratados el ejercicio físico, las soledades no deseadas, el uso de pantallas, la alimentación saludable, la ciencia detrás del bienestar, los ciclos de las mujeres o los procesos de muerte y duelo.

Este jueves se ha realizado una charla abierta sobre alimentación saludable de la mano de Jakoba Errekondo, experto en agroecología, y Ana Otegi, de Elikaenea. A continuación, se han proyectado tres microdocumentales producidos por el teatro Ados para reflexionar sobre la soledad no deseada y también se han abordado casos reales de ciudadanos, junto a proyectos y asociaciones que trabajan en este ámbito, como el Teléfono de la Esperanza de Gipuzkoa, Cruz Roja, Nagusilan, Maitaro Zerbitzua y Kuvu.

Por la tarde se ha celebrado una sesión dinámica junto a la asociación Altxa Burua bajo el título "En la era de las pantallas, un uso saludable" para impulsar un uso responsable y saludable de los móviles y las tecnologías digitales, especialmente dirigida a padres y madres.

A continuación, se ha centrado la atención en las mujeres y sus ciclos desde el punto de vista de la alimentación y la fisioterapia, poniendo el foco en el ciclo menstrual. La dietista integradora Ane Goikoetxea y la fisioterapeuta de Emeki Alazne Apalantza han ofrecido herramientas para el cuidado del cuerpo.

Posteriormente, para compartir las experiencias vividas durante los dos días y reforzar los lazos comunitarios, se ha organizado un cierre festivo. La cantante donostiarra Amaia Gajate ha ofrecido un concierto acústico con baladas y canciones en euskera.