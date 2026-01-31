Un menor detenido en Getxo tras asestar navajazos en el cuello a otro joven que resultó herido de gravedad

Sucesos.- Detenido por un agente fuera de servicio en Vitoria por hurtar el móvil a una mujer - EUROPA PRESS

BILBAO 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido durante la madrugada de este sábado, en el barrio de Las Arenas de Getxo (Bizkaia), a un menor como presunto autor de un delito de lesiones graves, tras haber asestado, presuntamente, dos navajazos en el cuello y en la espalda a la víctima, la cual ha sido evacuada a un centro sanitario con heridas de gravedad.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el altercado ha tenido lugar alrededor de la una de la madrugada en un parque del barrio getxotarra de Las Arenas. Según testimonios recogidos por las patrullas en el lugar, un joven acompañado por otras tres personas, se ha dirigido a tres chavales sentados en un banco y ha comenzado a discutir con ellos mostrando una actitud agresiva.

Tras esgrimir una navaja, los tres jóvenes han salido corriendo en diferentes direcciones y ha alcanzado a uno de ellos, asestándole dos navajazos, uno en el cuello y otro en la espalda.

El presunto autor huyó del lugar y varios ciudadanos acudieron a prestar ayuda a la víctima. Un agente de la Ertzaintza taponó la herida sufrida en el cuello y, poco después, los Servicios de Emergencia evacuaron al herido, un joven de 18 años, a un centro hospitalario donde ha quedado ingresado.

Mientras tanto, patrullas de la Ertzaintza han podido localizar al presunto autor de los hechos en un domicilio de Getxo, donde ha sido detenido. Esta persona presentaba una herida en la pierna, motivo por el que ha sido asistido en un centro sanitario bajo custodia policial.

Una vez informada la Fiscalía de Menores de los hechos acontecidos, el arrestado, de 15 años, será puesto en libertad una vez finalizadas las diligencias pertinentes.