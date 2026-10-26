Al menos una veintena de personas detenidas en los graves altercados cometidos por encapuchados en Bilbao

Ertzainas en los incidentes de Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos una veintena de personas han sido detenidas en los graves altercados cometidos este lunes por encapuchados en Bilbao, según ha asegurado el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, que ha destacado que muchos de los arrestados son "menores edad".

En declaraciones a ETB, recogidas por Europa Press, Zupiria ha destacado "la gravedad" de los incidentes cometidos en la capital, como quema de contenedores, de vehículos, "un ataque brutal a una moto de la Policía Municipal y saqueos" en comercios, así como ataques al mobiliario urbano.

(Habrá ampiación)