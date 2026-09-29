Mercado de Barakaldo tendrá cabinas inteligentes para que los clientes recojan sus compras fuera del horario comercial

Archivo - Edificio del Mercado de Abastos de Barakaldo - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO - Archivo

VITORIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado la subvención directa a la entidad Mercado de Barakaldo S.L. para el desarrollo del proyecto de instalación de cabinas inteligentes refrigeradas de recogida omnicanal, formación y promoción comercial del mercado municipal de Barakaldo, por el que sus clientes podrán recoger sus compras fuera del horario comercial.

En rueda de prensa, la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha explicado que el proyecto cuenta con una financiación de 35.197,82 euros. La iniciativa tiene como objetivo modernizar el Mercado Municipal de Barakaldo mediante la implantación de un sistema de cabinas inteligentes refrigeradas de recogida omnicanal, acompañado de una web a medida del servicio, un programa de formación a los establecimientos y una campaña de comunicación y promoción, que permita "reforzar la competitividad del comercio de proximidad, fidelizar a la clientela y dinamizar la actividad económica del mercado".

Así, ha destacado que, entre sus objetivos más específicos se encuentra instalar y poner en marcha un sistema de cabinas inteligentes refrigeradas que permita a la clientela recoger sus compras fuera del horario comercial habitual.

También busca dotar a los comercios del mercado de una infraestructura tecnológica compartida de última milla, "reduciendo la barrera de inversión individual que impide a los pequeños negocios ofrecer servicios de venta online".

Por otro lado, pretende desarrollar y publicar una 'web' a medida del servicio que agrupe a los comercios adheridos y facilite la operativa de recogida, así como capacitar al personal designado por los establecimientos del mercado en el uso, mantenimiento básico y resolución de incidencias del nuevo sistema, mediante formación presencial y de refuerzo telemático.

Por último, aspira a dar a conocer el nuevo servicio a la ciudadanía de Barakaldo y su área de influencia mediante una campaña de comunicación multicanal y sentar las bases de un modelo replicable de modernización de mercados municipales transferible a otras infraestructuras comerciales del territorio.