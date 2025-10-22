Mercadona crea más de 1.100 empleos en Bizkaia en una década de implantación

La inversión acumulada para abrir 17 tiendas supera los 101 millones

BILBAO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha consolidado más de 1.100 empleos "estables y de calidad" desde su llegada a Bizkaia, hace diez años, y ha promocionado a más de 125 trabajadores a puestos de mayor responsabilidad. Además, la inversión acumulada para abrir 17 tiendas ha superado los 101 millones de euros.

Cuando conmemora su décimo aniversario en este territorio, Mercadona ha recordado que abrió su primera tienda en el centro comercial Megapark, en Barakaldo, el 22 de octubre de 2015, y su objetivo ha sido, tal como ha afirmado, "poner el foco puesto en las personas", al considerar "esencial", no solo atraer talento, sino también "retenerlo e impulsarlo".

La empresa ha subrayado que realiza "una importante inversión de recursos económicos y humanos en la formación de su plantilla", y su "compromiso con las personas y su desarrollo se refleja también en su Modelo de Recursos Humanos, que promueve la conciliación familiar y laboral a través de diferentes medidas".

Para ello, ha implantado la jornada laboral "5+2", que permite a sus empleados trabajar 5 días a la semana y disfrutar de 2 días de descanso, con turnos rotativos de mañana y tarde, sin jornadas partidas. Además, todos los trabajadores conocen sus días libres y vacaciones con un año de antelación y, cada día 20 del mes, reciben el horario del mes siguiente, "lo que les posibilita planificarse con mayor previsión".

Por otro lado, la compañía ha señalado que facilita la posibilidad de disponer de ocho fines de semana largos al año, con tres días consecutivos de descanso (sábado, domingo y lunes).

"Todo lo que Mercadona ha avanzado durante la última década en Bizkaia no hubiera sido posible sin el compromiso y dedicación de las más de 1.100 personas que conforman su plantilla: los trabajadores y trabajadoras son la verdadera base de nuestro éxito", ha afirmado el responsable de Mercadona en Euskadi, Etsain García.

17 TIENDAS

Mercadona ha destacado la "apuesta decidida" por Bizkaia, que ha sido "una constante", como, a su juicio, demuestra el balance de estos diez años, con una inversión acumulada de más de 101 millones de euros con la que ha sido posible la apertura de 17 tiendas, 16 de ellas adaptadas al Modelo de Tienda Eficiente de la compañía y con la nueva sección "Listo para Comer".

También ha puesto en valor que haya "reforzado su vínculo" con los sectores agroalimentario e industrial del territorio a lo largo de estos años, mediante compras a proveedores locales que suman 1.693 millones de euros.

La compañía compra en Bizkaia productos como la nata montada de Lácteos de Karrantza, los pimientos Euskal Baserri de Garaia o los ambientadores de Laboratorios Bilper, entre otros. En total, Mercadona colabora con nueve proveedores de producto y 132 proveedores de servicios y no comerciales en el territorio.

Además, ha subrayado que, "bajo la premisa de compartir con la sociedad parte de lo que recibe", ha desarrollado en Bizkaia un Plan de Acción Social que incluye la donación de alimentos. En este contexto, todas las tiendas del territorio colaboran con el Banco de Alimentos de Bizkaia mediante la donación diaria de productos de primera necesidad.

En estos 10 años, se han donado más de 2.100 toneladas de alimentos en el territorio, equivalentes a más de 35.000 carros de la compra.

La empresa mantiene su objetivo de "continuar desarrollando de forma firme políticas para la reducción de emisiones y la utilización de fuentes de energía renovables", para lo que ha instalado placas fotovoltaicas en siete de sus tiendas vizcaínas.

Desde que se pusieron en marcha, estos paneles solares han generado 3.156 MWh de energía, lo que equivale al consumo eléctrico de unas 790 viviendas en un año. Asimismo, como estrategia de desarrollo para la transición energética ligada a la implantación de energías renovables y de medidas de ahorro energético en sus centros, Mercadona tiene instalados 52 puntos de carga para vehículos eléctricos en 13 tiendas de Bizkaia.