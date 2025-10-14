Metro Bilbao garantizará el 30% de servicios habituales durante la huelga convocada este miércoles en apoyo a Palestina

Archivo - La entrada a la estación de Abando del Metro Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Metro Bilbao garantizará la prestación de los servicios mínimos del 30% establecidos con motivo de la huelga general y paros convocados este miércoles, 15 de octubre, contra "el genocidio" del pueblo palestino.

Según ha indicado Metro Bilbao, ante la huelga convocada para este miércoles y atendiendo a lo dictaminado por el Gobierno vasco en la Orden de 13 de octubre, de la Consejería de Economía Trabajo y Empleo, Metro Bilbao garantizará el cumplimiento de los servicios mínimos establecidos.

De esta forma, se ofrecerá el 30% de los servicios habituales de un día laborable, los cuales podrán verse reforzados en función de la disponibilidad de personal. Los horarios de paso de los trenes están ya disponibles en la web de Metro Bilbao.