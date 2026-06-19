Metro Bilbao inicia con Leioa y Sestao su refuerzo de servicio con motivo de las fiestas patronales

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BILBAO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Metro Bilbao iniciará este fin de semana con Leioa y Sestao su refuerzo de servicio con motivo de las fiestas patronales. Además, el aumento de trenes también dará cobertura a las actividades programadas con motivo de Gau Zuria y los conciertos que el grupo Zetak ofrecerá en San Mamés.

En un comunicado, desde el suburbano han señalado que, con la llegada del periodo estival, "las fiestas patronales se irán sucediendo a lo largo del territorio y del calendario, una programación festiva a la que se le sumarán otros eventos que movilizarán a miles de personas y que requerirán de un servicio ampliado por parte de Metro Bilbao para garantizar su movilidad".

Por ello, ha anunciado, se habilitará una oferta de trenes "acorde a las necesidades de cada uno de dichos eventos, un esfuerzo al que se suma el servicio ininterrumpido que el suburbano ya viene ofreciendo durante los fines de semana de todo este mes".

Estos servicios especiales comenzarán este fin de semana con motivo de las fiestas de Leioa y Sestao, habilitando un mayor número de circulaciones para dar respuesta a la alta demanda que se espera también debido a los conciertos que Zetak ofrecerá en San Mamés este viernes y sábado por la noche, así como a las actividades programadas con motivo de Gau Zuria, con actos en una treintena de puntos de la capital bilbaína, y la OPE de Osakidetza que se celebra en BEC.

Una operativa similar se repetirá durante los siguientes fines de semana para ir dando cobertura al resto de fiestas que se sucederán en los municipios por los que transcurre Metro Bilbao.