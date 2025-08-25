Metro Bilbao registra 2,55 millones de viajes validados en Aste Nagusia, un 5% más que en 2024

Archivo - Entrada al metro en la plaza Moyua de Bilbao. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Metro Bilbao ha registrado, durante los nueve días de la Aste Nagusia de Bilbao, un total de 2.559.147 viajes validados, lo que supone un 5% más que los contabilizados en las fiestas de la capital vizcaína del pasado año, cuando se computaron 2.436.988 cancelaciones.

Según han explicado desde el suburbano vizcaíno en un comunicado, los datos de Aste Nagusia, que concluyó este pasado domingo su edición 2025, confirman su tendencia alcista del año y vuelven a superar los registros de las ediciones 2023 y 2024. Además, han destacado "la ausencia de incidencias reseñables" durante estas nueve jornadas.

La estación de Zazpikaleak/Casco Viejo repite de nuevo como la más concurrida de las fiestas, con 401.240 validaciones y los días de mayor número de cancelaciones fueron el miércoles 20 y el jueves 21, con 314.875 y 313.415 validaciones, respectivamente.

Le siguencomo más frecuentadas la parada de Abando, con 268.910 validaciones; Santimami/San Mamés (177.560); Moyua (144.665); Indautxu (128.260) y Santutxu(116.450). Por su parte, Barakaldo (83.706) y Areeta (76.644) han sido las más transitadas en las líneas 1 y 2.

El trayecto más frecuentado y la franja horaria más transitada se repiten y se trata del tramo entre Zapikaleak/Casco Viejo y Santimami/San Mamés, justo antes de la celebración de los fuegos artificiales, y entre las 20.00 y las 22.00 horas.

SERVICIO DE INVIERNO

A las puertas del mes de septiembre, desde Metro Bilbao han recordado que el próximo lunes, día 1, el suburbano retomará las frecuencias del servicio de invierno, cuyas horas de paso se pueden consultar en la propia web www.metrobilbao.eus.

Del mismo modo, hasta el 30 de septiembre, Metro Bilbao continuará ofreciendo servicio de trenes ininterrumpido durante las noches de los viernes y sábados, para "dar cobertura a la movilidad durante las fiestas y actividades de ocio que se siguen sucediendo a lo largo de este mes".