Metro Bilbao resuelve la incidencia entre Santutxu y Basarrate, y va paliando los retrasos

Archivo - Metro Bilbao - METRO BILBAO - Archivo

BILBAO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Metro Bilbao ha resuelto pasadas las tres y media de la tarde los problemas técnicos en la vía entre Santutxu y Basarrate, por lo que se restablece el servicio habitual. Los retrasos se irán paliando paulatinamente, según han informado fuentes del Metropolitano.

Durante la incidencia, los trenes de Línea 1 que vienen de la Margen Derecha han dado la vuelta en San Ignacio, mientras que los trenes de Línea 2 han mantenido su recorrido íntegro entre Kabiezes y Basauri, generándose retrasos en toda la red.