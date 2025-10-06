BILBAO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

MetroBilbao empezará el servicio habitual este martes con normalidad, una vez repararada la avería que ha dejado suspendida esta tarde-noche la circulación de trenes entre las estaciones de Leioa y Abando. Los trenes han llegado durante la incidencia por la Línea 1 a Leioa y por la Línea 2 a Gurutzeta.

Según han informado fuentes del suburbano, estos cortes se han debido a que se ha reproducido la incidencia de esta mañana, una avería, manteniédose la circulación solo entre Basauri e Indautxu, Leioa y Plentzia, y Gurutzeta y Kabiezes, hasta minutos antes de la once de la noche.

La avería ha podido ser reparada y se han podido dar los últimos trenes del servicio de hoy (Basauri-Kabiezes y Etxebarri-Plentzia).