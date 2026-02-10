Miércoles con chubascos y temperaturas suaves en Euskadi

Archivo - Lluvia en Bilbao. - EUROPA PRESS - Archivo

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi chubascos a lo largo de todo el día, aunque la lluvia será menos probable al comienzo de la jornada.

Se espera viento intenso, del suroeste en las primeras horas y del oeste al final del día, cuando podría ser muy intenso en la zona costera. Las temperaturas no experimentarán cambios importantes, con máximas de 18 grados en San Sebastián y de 19 grados en Vitoria y Bilbao.