Mikel Mancisidor toma posesión de su cargo como Ararteko

VITORIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mikel Mancisidor ha tomado posesión de su cargo como Ararteko, Defensor del Pueblo vasco, en el pleno ordinario que celebra este jueves el Parlamento Vasco.

La toma de posesión de Mancisidor se produce después de que el pasado 18 de diciembre, la Cámara autonómica aprobara su designación para este cargo en sustitución de Manu Lezertua, que renunció a continuar como Ararteko tras diez años de mandato.

El nombramiento de Mancisidor fue aprobado con el apoyo del PNV, el PSE-EE y el PP, mientras que EH Bildu votó en contra y Sumar se abstuvo.

Mikel Mancisidor, jurista bilbaíno, es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y doctor en Relaciones Internacionales por la Escuela de Diplomacia de Ginebra. Durante diez años fue director del Centro UNESCO en el País Vasco (UNESCO Etxea) del 2004 al 2014.

Su trayectoria profesional ha estado ligada a la defensa de los derechos humanos y la gobernanza democrática, y cuenta con una contrastada trayectoria internacional.