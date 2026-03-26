Mikel Torres impulsa alianzas estratégicas con Ecuador para el desarrollo de talento y la migración laboral

El vicelehendakari, Mikel Torres, en una reunión con la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, en el marco de su viaje oficial a este país. - IREKIA

BILBAO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, de viaje oficial a Ecuador, está impulsando alianzas estratégicas con el Gobierno ecuatoriano para el desarrollo de talento, la formación técnica y la gestión de la migración laboral.

En el transcurso de esta visita, Mikel Torres, se ha reunido en Quito con la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, para tratar asuntos relacionados con la colaboración en ámbitos económicos, formativos y migratorios.

En la reunión, celebrada en el Palacio de Najas, situado en la capital ecuatoriana, el vicelehendakari mostró el interés del Gobierno Vasco en diseñar proyectos orientados a la formación profesional y técnica, contribuyendo "al fortalecimiento del talento humano ecuatoriano y al desarrollo sostenible".

Torres, ha subrayado la importancia del encuentro mantenido en Quito, destacando que "esta reunión ha sido de gran utilidad para seguir estrechando lazos bilaterales entre Euskadi y Ecuador en ámbitos clave como la formación, el empleo y la movilidad del talento".

Asimismo, ha añadido que desde el Gobierno vasco quieren avanzar en proyectos conjuntos que impulsen la formación profesional y técnica, contribuyan al fortalecimiento del talento humano y generar "oportunidades de desarrollo sostenible para ambos territorios".

Además, ha remarcado la relevancia de construir marcos de cooperación que favorezcan la migración laboral "desde una perspectiva de beneficio mutuo".

La delegación vasca encabezada por Mikel Torres también se ha reunido con responsables de la Cancillería ecuatoriana liderados por el viceministro de Movilidad Humana, Saúl Pacurucu, en el marco del encuentro titulado 'El futuro de la migración laboral y la movilidad de talento en América Latina'.

"ECOSISTEMA DE FORMACIÓN"

Este encuentro, en el que también ha participado el embajador de España en Ecuador, Enrique Yturriaga, permitió a los representantes del Gobierno Vasco conocer de primera mano el ecosistema de formación y empleo de Ecuador "como base para el desarrollo de programas piloto, alianzas globales y esquemas de cooperación en movilidad laboral".

Posteriormente, el vicelehendakari se ha reunido con el ministro de Trabajo de Ecuador, Harold Burbano. En su viaje, la delegación vasca también ha realizado visitas técnicas a instituciones formativas como al Instituto Superior Tecnológico Central Técnico o al Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, así como a la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana. También se celebró una cena institucional con representantes del Banco Mundial y el Gobierno de Ecuador.

Este mismo jueves, el vicelehendakari participará en el Encuentro de Alto Nivel "El futuro de la migración laboral y la movilidad de talento en América Latina", organizado en Quito por el Gobierno de Ecuador y el Banco Mundial.

La presencia de Torres en Quito se enmarca en un viaje institucional de tres jornadas que combina encuentros con las más altas autoridades ecuatorianas, visitas técnicas a instituciones formativas y la participación en el Encuentro de Alto Nivel.

Junto a Torres, viajan el viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, y la directora de Inclusión, Sara Buesa, quien también tomará la palabra en el panel "Integración, intermediación e inclusión social" en el encuentro de este jueves.