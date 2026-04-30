Miles de personas celebran junto con los jugadores del Surne Bilbao Basket el título de la FIBA Europe Cup

Aficionados celebran en Bilbao el título de la FIBA Europe Cup logrado por el Surne Bilbao Basket - DAVID DE HARO - EUROPA PRESS

BILBAO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas celebran este jueves en Bilbao, junto con los jugadores y equipo técnico del Surne Bilbao Basket, el título de campeón de la Copa FIBA Europa logrado ayer al superar (89-74) al PAOK en Miribilla, segundo título continental de su historia y seguido, tras el logrado el año pasado también contra el equipo griego.

Desde las seis de la tarde, cientos de personas se han ido concentrado con cánticos y gritos de ánimo para los jugadores, frente al Ayuntamiento de Bilbao, donde la alcaldesa en funciones, Amaia Arregi, junto a la Corporación Municipal, ha recibido a los jugadores y al equipo técnico y directivo del club de baloncesto bilbaíno.

Tras la recepción, los jugadores han salido a la balconada de la casa consistorial para alborozo de sus aficionados, que en una tarde soleada y de temperatura agradable, han arropado a estos en su periplo en un autobús descapotable por la Gran vía bilbaína.

A lo largo del recorrido, el autocar, serigrafiado con el título de 'Txapeldunak' del FIBA Europe Cup y en el que los jugadores portaban la Copa ganada y ondeaban banderas del Bilbao Basket, ha sido seguido por aficionados vestidos de negro o con la equipación del club, que acompañaban con sus cánticos, tambores y bengalas.

Sobre las siete y media de la tarde el autobús ha llegado al Palacio foral, donde con sus medallas colgadas al cuello, se han fotografiado con la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, a la puerta y en las escalinatas del Palacio foral.

Después del acto institucional, jugadores y técnicos del club bilbaíno han salido a la balconada del Palacio foral, donde han tomado la palabra por turnos el entrenador, Jaume Ponsarnau, seguido de los jugadores, ante miles de personas congregadas que coreaban los cánticos de los jugadores, pedían al algunos que "se queden" y les animaban a clasificarse para los 'playoff' de la Liga Endesa.