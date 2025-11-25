Miles de personas denuncian en Bilbao la "violencia institucional, que no cree a las víctimas e incumple la Ley"

Manifestantes durante la manifestación por el Día de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres, a 25 de noviembre de 2025, en Bilbao - David de Haro - Europa Press

BILBAO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han manifestado este martes en Bilbao, con motivo del 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para denunciar la "violencia institucional" que ejercen las instituciones cuando "no creen" a las víctimas e "incumplen reiteradamente la legislación vigente y, además, no ponen todos los medios y recursos necesarios para atender a las supervivientes de la violencia machista".

Así lo han expresado las portavoces del movimiento feminista autónomo de Bilbao Anabel Sanz y Naia Torrealdai, momentos antes del inicio de la macha, que ha comenzado en la Plaza del Sagrado Corazón tras una pancarta con el texto 'Patriarkatuak eraso. Instituzioek paso. Vuestra hipocresía también es violencia', firmada por Bilbo Feminista Saretzen.

Desde el movimiento feminista han destacado la respuesta, un año más, "en todas las ciudades y pueblos de Euskal Herria" para denunciar la violencia machista y han advertido de que de la "violencia institucional" salen perjudicadas las mujeres "más vulnerables, las personas trans y las mujeres racializadas".

"Ya está bien de echar balones fuera y pretender decir que la responsabilidad es de todas y todos, cuando la responsabilidad mayor la tienen ellos", han censurado, para criticar, además, el "incumplimiento de los protocolos y la legislación, revictimizando a las mujeres".

Para el movimiento feminista, se ha logrado "obtener la suficiente legislación", pero ha lamentado que aunque "cada vez hay más recursos, porque la ley les obliga, la falta de medidas necesarias hace que, muchas veces, para las mujeres denunciar la violencia machista suponga un laberinto absolutamente intransitable con leyes imposibles".

"Queremos denunciar eso y decir a las instituciones que, de una vez por todas, asuman sus responsabilidades. Ya estamos hartas de que digan que no tienen competencias para atender a las mujeres racializadas y migradas que denuncian violencia, porque tienen suficientes competencias para empadronar a las personas y no lo hacen", han señalado.

Por ello, el movimiento feminista ha afirmado que "hoy, otra vez" llena las calles de Bilbao "para denunciar y poner el foco contra la violencia institucional y señalar a quienes son los responsables".

MANIFESTACIÓN

En su recorrido por la Gran Vía, las manifestantes han coreado lemas como 'Gora borroka feminista (Viva la lucha feminista), antifascista, anticapitalista', 'Erasorik ez, erantzunik gabe (Ni una agresión sin respuesta)', 'Eraso faszista, erantzun feminista (Contra los ataques fascistas, respuesta feminista), o 'Si tocan a una, respondemos todas'.

También se han podido oír consignas de mujeres inmigrantes aludiendo a la precarización de sus condiciones laborales gritando 'No estamos todas, faltan las internas' o 'Trabajo de interna, esclavitud moderna', así como gritos en favor de la libertad de Palestina.

A lo largo de la marcha también se exhibido carteles con textos como 'La violencia machista y racista mata. Tu indiferencia es violencia', o 'Patriarkatuaren aurrean. Antzolakuntza trasnfeminista (Contra el patriarcado, organización transfeminista)'.

En un comunicado leído al final de la marcha, en el Ayuntamiento de Bilbao, se ha reivindicado "el derecho a vivir vidas libres de violencias machistas". "En un contexto de auge del negacionismo y de las extremas derechas, que cuestionan derechos conquistados gracias a años de lucha y presión del movimiento feminista, como el derecho al aborto libre y gratuito; o el derecho una atención digna en la sanidad pública; hoy, 25 de noviembre, reafirmamos que nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestras decisiones no son negociables", han expresado.

"Este 25N queremos poner el foco en una de las violencias más invisibilizadas y normalizadas: la violencia patriarcal institucional, la que ejercen las instituciones públicas cuando incumplen reiteradamente la legislación vigente, cuando miran a otro lado, cuando no nos creen y legitiman a nuestros agresores, cuando anteponen sus intereses partidistas a nuestras necesidades y cuando hacen postureo con el feminismo", han manifestado.

Por ello, han indicado que "la violencia institucional es la que ejercen el gobierno y sus instituciones, a veces por acción y casi siempre por omisión contra mujeres y disidencias. Es una violencia cotidiana y muchas veces mortal".

"Violencia institucional es que los sistemas judiciales, policiales o de servicios sociales revictimicen una y otra vez a las mujeres; es mantener en vigor una Ley de Extranjería que aboca a la precariedad a las trabajadoras del hogar y de cuidados, mayoritariamente migrantes y racializadas; es el vaciamiento de las políticas públicas y la creación de ayudas o servicios con requisitos imposibles de cumplir, que dejan a las mujeres sin alternativas reales de protección", han aseverado.

Asimismo, han advertido de que violencia institucional es "la mala atención a las personas trans en la unidad de género de Cruces, y es que la violencia digital contra las feministas se expanda impunemente ante el inmovilismo de las instituciones, que no asumen su responsabilidad".

Tras recordar que las feministas llevan mucho tiempo diciendo qué hay que hacer contra la violencia machista y patriarcal, han lamentado que las instituciones no las consideran interlocutoras "válidas". Manifestaciones similares se han llevado a cabo en San Sebastián y Vitoria, así como en otras localidades vascas.