Miles de visitantes convierten la 60 edición de Durangoko Azoka en un "festival de la cultura"

60ª Edición De Durangoko Azoka. - EUROPA PRESS

BILBAO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Miles de visitantes han convertido la 60ª edición de Durangoko Azoka, que cierra este lunes sus puertas, en un "festival de la cultura", según la organización, que ha destacado además "el éxito de todos los espacios y la aportación que hace también la feria a la cultura vasca en los días posteriores".

En un comunicado, la organización ha recordado los resultados del estudio realizado por Siadeco en 2024 acerca de Durangoko Azoka presentado este pasado domingo y, según han remarcado, "los datos confirman muchas de las sensaciones que ya estaban extendidas en el mundo cultural vasco".

Entre otras conclusiones, desde la organización han destacado que "una amplia mayoría de visitantes, acuden a Durango con la intención de apoyar la cultura vasca, así como la labor de los creadores". Asimismo, han señalado que Durangoko Azoka consta de "un público fiel", ya que "el 90% de visitantes repite anualmente, pero, además, el flujo de nuevos visitantes es a su vez constante y esta edición también ha sido ejemplo de ello".

Durante los cuatro días que dura la feria, han apuntado, la afluencia ha sido "muy alta y, sin lugar a dudas, podemos confirmar que Durangoko Azoka goza de una muy buena salud". "Tras 60 años de recorrido, está más viva que nunca y, a pesar de su longevidad, se mantiene especialmente joven. Y es que dos tercios de los visitantes son menores de 45 años", han destacado.

Según han asegurado, gracias a las adaptaciones realizadas en los últimos años, el público de Durangoko Azoka es "diverso y de todas las edades", por lo que, según han dicho, "estamos ante un modelo que sin lugar a dudas tiene mucho futuro".

UN PÚBLICO JOVEN

La organización ha subrayado dos de las propuestas realizadas por Durangoko Azoka dentro de su programación: Ikasle Goiza y Gazte Eztanda. Por un lado, ha explicado que la mañana dirigida a los estudiantes "muestra la importancia que tiene la transmisión cultural y el interés de los centros escolares para participar en este festival de la cultura".

El día de apertura, han recordado los organizadores, "se acercaron alumnos y alumnas de toda Euskal Herria, tanto en autobús (160) como en tren". Desde primera hora, han destacado, los talleres dirigidos a alumnado y profesorado "fueron todo un éxito y dieron pie a que los más jóvenes también pudieran participar activamente en la propia feria".

Por otro lado, este sábado tuvo lugar Gazte Eztanda, un día dirigido a la gente joven, y desde la organización se repitió la apuesta por formar una programación más centrada en sus intereses. "El resultado fue más que evidente dado que la presencia juvenil fue notoria en toda la jornada", ha asegurado.

Además, este año se han abierto dos nuevos espacios, "no como novedad de un gran aniversario, sino como una apuesta de futuro", han remarcado los organizadores. Por un lado, se ha estrenado el nuevo espacio Berbagailua, donde se han grabado una docena de videopodcast que actualmente se producen en euskera.

El podcast se sigue especialmente a través de los dispositivos, pero también se han podido ver y escuchar en directo en Berbagailua. Los podcast que más éxito han tenido han sido "BaDAbil", "Benetan zabiz" y "Belarrijana".

Por otro lado, en el espacio Atartea, la valoración es también "muy positiva", ha afirmado desde la organización. "El museo de Arte e Historia de Durango ya era conocido anteriormente por haber acogido varias presentaciones de la feria y el nuevo espacio dirigido a las bellas artes, ha tenido una gran acogida, con un goteo ininterrumpido de visitantes a la exposición de ilustradores, a las presentaciones y a la exposición Harien Isla de Irati Bazeta", han destacado, para asegurar que este nuevo espacio tendrá su desarrollo en los próximos años.

La organización de Durangoko Azoka se ha mostrado satisfecha por el "éxito" de la puesta en marcha de la oferta nocturna, ya que, "una vez cerrado el pabellón Landako Gunea, todos los actos y conciertos programados han estado repletos de gente".

En esta edición hemos sumado el 'claim' Kulturaren Jaialdia al título de Durangoko Azoka, despúes de una década mostrando la cultura en todas sus formas. A la vista de la acogida que ha tenido tanto la feria de Landako, así como la ampliación de los espacios y de la oferta cultural a todos los horarios, "podríamos decir que se ha consolidado plenamente el carácter de festival de la cultura, mostrando el camino hacia los próximos años", han dicho los organizadores.

LA INFLUENCIA MÁS ALLÁ DE LOS DÍAS DE FERIA

Por otro lado, han afirmado que con los resultados del estudio realizado por Siadeco se puede confirmar que la influencia de Durangoko Azoka "no se limita a los días de la feria, sino que en los días y semanas siguientes también es palpable" porque "funciona como revulsivo en la promoción de la cultura vasca, lo que ofrece un valor añadido al proyecto, ya que pone de manifiesto el papel que Durangoko Azoka ocupa en la cultura vasca, no sólo por su importancia como feria, sino por su influencia en todo el contexto cultural".

Por último, los organizadores han reconocido "la inmejorable actitud de todos los aficionados a la cultura que han participado en la feria y que estos días han visitado Durango". "Su actitud ha sido ejemplar a la hora de visitar tanto la feria como el pueblo", han asegurado.

"Zorionak a todas las personas que han colaborado en la organización, así como a participantes, visitantes y artistas. Sigamos impulsando la cultura y la creación en euskera a través de este hermoso festival de la cultura vasca", han concluido.