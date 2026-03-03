Miles de vitorianos reivindican "verdad, memoria y reparación" para las víctimas del 3 de marzo de 1976

Llegada de la cabecera de la manifestación por las víctimas del 3 de marzo a la Virgen Blanca - IÑAKI BERASALUCE/EUROPA PRESS

VITORIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han salido a las calles de Vitoria-Gasteiz para reclamar "verdad, justicia y reparación" para las víctimas del 3 de marzo de 1976, jornada en la que la Policía Armada asesinó a tiros a cinco trabajadores durante una carga contra los participantes en una protesta obrera que, además, causó más de un centenar de heridos.

En el 50 aniversario de la masacre, convocados por la asociación Martxoak 3 y los sindicatos ELA, LAB, ESK y Steilas, la capital alavesa ha vivido una manifestación masiva, que ha partido desde el exterior de la Catedral Nueva, templo que acogió hace cinco décadas los multitudinarios funerales de las víctimas, hasta la plaza de la Virgen Blanca, bajo una pancarta con el lema 'Gasteiz 1976. Contra la impunidad, justicia. No olvidamos, verdad, memoria y reparación'.

Miembros de la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo han llevado la pancarta con las fotos de los cinco asesinados por la policía franquista: Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo, Pedro Mari Martínez y Bienvenido Perea, así como las de Juan Gabriel Rodrigo y Vicente Antón Ferrero, quienes fueron abatidos en los actos de protesta posteriores en Tarragona y Basauri, respectivamente. Tras ellos, ocho personas han portado, una a una, las letras en rojo de la palabra 'Justizia'.

A su llegada a la plaza de la Virgen Blanca, con el sonido de fondo del tema de Lluis Llach 'Campanades a mort', que el artista catalán compuso la misma noche de la matanza del 3 de marzo, el colectivo ha sido recibido por los aplausos y vítores de los congregados.

La portavoz de Martxoak 3, Nerea Martínez, ha sido la encargada de leer un comunicado en el que ha reclamado que "el Estado reconozca su responsabilidad directa" en los crímenes y ha lamentado que todavía, 50 años después, siguen los archivos "sin desclasificar".

Asimismo, ha recordado a todas las personas heridas, represaliadas y encarceladas, tras los crímenes de Vitoria-Gasteiz, en "un acto de homenaje", pero también de denuncia, que "acusa al insoportable modelo de impunidad español".

La asociación ha tenido palabras de agradecimiento para el "pueblo de Gasteiz", que "ha conseguido revertir la versión oficial, enfrentándose a todas las dificultades imaginables", dentro de "un clamor por la palabra justicia que sigue resonando con fuerza, tras cinco décadas de impunidad".

Por su parte, la periodista Amparo Lasheras ha comentado que, "a pesar de intentos de olvido, 50 años después estamos aquí reivindicando justicia", para "mantener en Gasteiz el reconocimiento de las luchas colectivas" y "la memoria que recoge las esperanzas de los asesinados", por lo que "hemos vencido al olvido".

Lasheras ha pedido "volver a esa solidaridad horizontal entre iguales" que había en la década de los 70, para que "los trabajadores no se queden solos" y "poder cambiar la realidad". También ha destacado que las personas que se manifestaban hace 50 años "se siguen movilizando ya jubilados por reivindicar unas pensiones justas".

Dos pantallas, ubicadas en diferentes espacios de la plaza, han reproducido proyecciones de lo sucedido aquel trágico día, parte del discurso que el trabajador Jesús Fernández Naves pronunció en los funerales de las víctimas en 1976, además de las actuaciones musicales que se han llevado a cabo durante el acto, como la de Izare, AnneKdotas y el bertsolari, cantante y escritor Jon Maia.

Asimismo, han ofrecido imágenes en directo del propio evento y fotografías de los siete asesinados con sus nombres, que han sido respondidas con aplausos y gritos de "policía asesina" por parte de los asistentes. Por su lado, una dantzari ha realizado un 'aurresku' de honor frente al colectivo de víctimas, subida a un féretro simulado que portaban a sus hombros varias personas.

"CRIMEN DE ESTADO"

Anteriormente, a las 17.00 horas, Martxoak 3 y los sindicatos ELA, LAB, ESK y Steilas han realizado la tradicional ofrenda floral frente al monolito en homenaje a las víctimas, ubicado en el barrio de Zaramaga de la capital alavesa.

La asociación ha leído un comunicado en el que ha señalado que "el tiempo pasa, pero la dignidad de la lucha obrera permanece intacta", por lo que seguirá trabajando "contra el olvido y la impunidad del crimen de Estado perpetrado el 3 de Marzo de 1976".

Tras recordar a los cinco obreros asesinados por la policía en Vitoria y a los dos fallecidos en Tarragona y Basauri, el colectivo ha tenido palabras de recuerdo también hacia todas las personas heridas, represaliadas, torturadas, exiliadas y encarceladas tras la masacre.

"A las que resistieron hace 50 años y a las que durante todo este tiempo nunca han dejado de luchar. Este acto es un homenaje a las personas que han mantenido viva la llama del 3 de marzo. A las que siempre han estado, las que nunca abandonaron, las que siguen aquí y otras muchas que ya no están", ha reivindicado su portavoz, Leire Manzanos.

Cogiendo como base el discurso que hizo el sindicalista Jesús Fernández Naves durante el funeral a las víctimas en 1976, quien declaró que los "muertos son de todo el pueblo de Vitoria", Manzanos ha indicado que "ha sido el pueblo de Gasteiz el que ha mantenido viva la denuncia de la masacre, enfrentándose a todas las dificultades imaginables".

"El modelo de impunidad español nos condenó al olvido, muchos callaron y lo aceptaron, pero hubo quien resistió, con persistencia y compromiso en los años más oscuros. Hoy, sin embargo, el 3 de Marzo parece ser un día en el que todos quieren salir en la foto. No siempre ha sido así, lo sabemos, lo saben, lo sabéis", ha manifestado.

MONOLITO "CLANDESTINO"

Martxoak 3 ha centrado buena parte del acto en hacer "un reconocimiento" a las personas que participaron en la colocación del monolito y de la placa instalada en el mismo, así como hacia las detenidas en los primeros aniversarios por intentar conquistar el espacio público para la memoria del 3 de Marzo y fueron arrestados por colocar una placa en el lugar del crimen o cuando trataban de instalar una escultura en homenaje a los obreros asesinados.

"Nuestro enorme agradecimiento a los que sí lo consiguieron en 1984 de manera clandestina, con nocturnidad y cemento rápido y a los que al año siguiente añadieron la placa en memoria de los asesinados. Hoy nos acompañan algunos de los protagonistas de esas acciones que burlaron la represión policial, eskerrik asko", ha agradecido la asociación.

Manzanos ha explicado que el monolito fue realizado en Forjas Alavesas por compañeros de Pedro Mari Martínez Ocio y colocado donde cayó asesinado, para ser "una obra colectiva contra la impunidad".

"Una victoria del pueblo de Gasteiz que superó los límites establecidos por esa democracia española construida sobre el silencio y el olvido de crímenes de Estado como el del 3 de marzo de 1976. No cayó del cielo. Tras varios intentos, tuvieron que pasar casi diez años para que las víctimas de la masacre tuviesen este lugar de recuerdo", ha rememorado.

Martxoak 3 ha reivindicado el monolito como "punto de encuentro para la memoria obrera y para reclamar lo mismo que decían aquellas pancartas en los años en los que fue colocado: 3 de Marzo. No olvidamos. Seguimos luchando".

El acto de la ofrenda floral ha finalizado reiterando el "reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que se la jugaron para crear este espacio de memoria".

"A todas las que participaron en su diseño, producción, traslado en furgoneta, colocación y cementado. También a las que hicieron la placa instalada al año siguiente. Currelas de Forjas y Aranzabal, unidas por la huelga de 1976, por la memoria y el clamor contra la impunidad que simboliza este puño de cinco barras que brota del suelo hacia el cielo, pidiendo justicia", ha finalizado Manzanos.