Un millar de personas se reunirán este sábado en Durango en el encuentro Goazen de la Diócesis de Bilbao

Basílica de Durango - DIÓCESIS DE BILBAO

BILBAO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Durango acogerá este sábado el encuentro Goazen de la Diócesis de Bilbao, que marca el inicio del curso pastoral y reunirá a cerca de un millar de personas procedentes de parroquias, comunidades, movimientos y otras realidades eclesiales.

Según ha informado el Obispado, la jornada se desarrollará bajo el lema 'Alkartuta', que "evoca la idea de caminar juntos y juntas" y conecta con el proceso sinodal que la Iglesia está impulsando en los últimos años.

El encuentro tendrá como escenario principal la basílica de Durango, aunque también habrá talleres y propuestas en distintos puntos de la localidad preparados por los jóvenes para esta edición.

El acto final de la jornada contará con la intervención del obispo de Bilbao, Joseba Segura, que abordará los principales retos que marcarán el nuevo curso pastoral. Posteriormente, se ha organizado una comida y una romería.