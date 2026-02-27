Las minicolonias y actividades infantiles y familiares de Pascua en los centros cívicos de Vitoria ofertan 432 plazas

Ludoklub - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El programa de las ludotecas y ludoclubs de los centros cívicos de Vitoria-Gasteiz para la Semana de Pascua oferta un total de 432 plazas y 23 propuestas, a disposición de las familias para el tiempo vacacional, dirigidas a niños y niñas entre 2 y 12 años, quienes podrán acudir para participar en actividades que conjugan diversión y aprendizaje.

En un comunicado, la concejala de Gobierno Abierto y Centros Cívicos, Miren Fernández de Landa, ha incidido en ese objetivo: "Queremos que jueguen, se diviertan y aprendan, y los centros cívicos son un lugar perfecto para ello".

El Ayuntamiento tiene todo preparado para que el próximo 6 de marzo, a las 8.30 horas, arranquen las inscripciones para las actividades organizadas para los días de vacaciones infantiles entre el 7 y el 10 de abril. Toda la información está disponible en la web municipal.

En el área de las ludotecas, habrá dos tipos de oferta. Por la mañana, de 9.30 a 13.30 horas se desarrollarán las minicolonias, centradas en juegos de expresión, manualidades y construcción con capacidad para 198 personas. Diez centros cívicos de la red -Aldabe, Arana, Arriaga, Ibaiondo, Iparralde, El Pilar, Hegoalde, Lakua, Salburua y Zabalgana- abrirán sus puertas para acoger las colonias de la semana de Pascua dirigidas a niñas y niños nacidos entre 2017 y 2021.

En el espacio de las ludotecas también habrá actividades puntuales por las tardes de 17.30 a 19.30 horas, a razón de dos al día. En total, 129 plazas distribuidas entre actividades familiares o infantiles para edades específicas dentro del tramo entre 2 y 8 años.

Las citas familiares requieren el acompañamiento de una persona adulta y cada una de ellas podrá responsabilizarse de un máximo de tres niños y niñas. Los centros que acogerán esta modalidad de ocio serán Abetxuko, Arana, Ariznabarra y El Campillo. En este caso, las actividades son cuento motor, yincana de juegos, juegos musicales y taller de cocina.

Para los niños y niñas algo más mayores (nacidos entre 2013 y 2016), las actividades serán en los ludoclubs. Las minicolonias se centrarán en este caso en los juegos cooperativos y las manualidades. Habrá 25 plazas en total y el lugar de cita será el ludoclub de Salburua. El horario será de mañana, de 9.30 a 13.30 horas.

Para las actividades puntuales de tarde (de 17.30 a 19.30 horas) el abanico se abre a Ibaiondo, Iparralde, Salburua y Zagalbana, con lo que las plazas ascienden a 80. Las temáticas serán: juegos en piscina, taller de cocina, actividad de retos y estrategia y tunear tu tote bag.

HASTA EL 25 DE MARZO

El programa vacacional de Pascua cerrará el plazo de inscripción el 25 de marzo. Los precios, en el caso de las colonias, son de 19,20 euros para las personas abonadas a las instalaciones municipales y de 31,68 euros para quienes no lo sean.

Por su parte, las actividades puntuales tendrán un coste de 2,4 euros para personas abonadas y 3,96 euros para quienes no lo sean. Las inscripciones podrán realizarse por Internet (salvo las familiares), presencialmente en los centros cívicos e instalaciones deportivas, o a través del teléfono 010.

Fernández de Landa ha subrayado que "es muy importante que en las vacaciones escolares de la Semana de Pascua podamos colaborar con las familias en la conciliación". "En paralelo, perseguimos favorecer la socialización de niños y niñas con el juego como herramienta educativa y de diversión", ha valorado.