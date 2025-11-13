La ministra Sira Rego asistirá al partido Euskadi-Palestina que se jugará el sábado en Bilbao

BILBAO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, asistirá este próximo sábado al encuentro de fútbol entre las selecciones masculinas de Euskadi y Palestina. Rego ha aceptado la invitación tanto del Estado Palestino como de la Federación Vasca de Fútbol para acudir a un partido que considera "un hito histórico en el mundo del deporte y que simboliza la solidaridad con el pueblo palestino".

Según ha informado el Ministerio de Juventud e Infancia, Rego ha confirmado este jueves su presencia al encuentro al ministro palestino de Juventud y Deportes, Jibril Rajoub, con el que ha mantenido un encuentro para desarrollar políticas de juventud conjuntas y favorecer el contacto entre la juventud española y palestina, en el marco del memorando de entendimiento (MOU) firmado en la primera reunión intergubernamental entre ambos Estados, en noviembre del pasado año.