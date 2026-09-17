Miren Echeveste se presenta en las primarias de Podemos Euskadi para ser candidata a diputada general de Gipuzkoa

Archivo - La portavoz de Elkarrekin Podemos en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Miren Echeveste - ELKARREKIN PODEMOS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actual portavoz de Elkarrekin Podemos en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Miren Echeveste, ha anunciado que se ha presentado en las primarias de Podemos Euskadi para ser candidata a diputada general de Gipuzkoa.

A través de las redes sociales, Echeveste, que ya fue candidata a diputada general en las elecciones forales y municipales de 2023, ha destacado que presenta su candidatura "con la experiencia de estos años, pero también con la ilusión y la fuerza necesarias para abrir una nueva etapa".

Así, ha señalado que cree que "es posible otra política en Gipuzkoa", una que "ponga en el centro el bienestar de los ciudadanos" y refuerce los servicios públicos.

"Durante esta legislatura hemos demostrado que introducir cambios en las condiciones materiales de la gente es posible. Pero todavía hay mucho que hacer y por eso doy este paso. Con la experiencia de estos años, pero también con la ilusión y la fuerza necesarias para abrir una nueva etapa. Hagamos todas juntas el cambio posible", ha expresado.

Por su parte, el secretario de Medioambiente y Emergencia Climática de Podemos Euskadi, Xabier Marrero, también ha anunciado a través de las redes sociales que se presenta a las primarias de su partido para la candidatura al Ayuntamiento de San Sebastián.

Tal y como ha explicado, "recuperar Donostia para su gente es el principal objetivo: vivienda solo para quien viva en ella". Además, ha señalado otras "amenazas que deberemos combatir", como "el cambio climático, la IA y el auge de la ultraderecha".

Marrero aspira así a convertirse en candidato a la Alcaldía donostiarra, después de que este pasado fin de semana el actual portavoz de Elkarrekin Donostia en el Consistorio, Víctor Lasa, anunciara que no se iba a presentar a la reelección las elecciones municipales.